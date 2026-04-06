我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡115年1-2月統一發票中獎號碼

▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）

🟡統一發票兌換優惠！六獎200元換「280元7-11咖啡」

▲7-11祭出統一發票兌獎優惠。（圖／業者提供）

▲麥當勞土城金城餐廳開出千萬發票大獎。（圖／翻攝Google地圖）

1月、2月統一發票開獎了！，還沒對獎的民眾趕快檢查手中的發票，說不定中秋連假變身有錢人。財政部公布本期1000萬元特別獎與200萬元特獎的中獎清冊，就算只中六獎200元也別小看，像是在7-11使用200元發票獎金可兌換280元咖啡，等於多賺80元。《NOWNEWS》整理兌獎方式、中獎清冊、雲端發票中獎號碼，以及發票損毀的補救方法，方便快速查詢。115年1月、2月統一發票在3月25日開獎，特別獎號碼是「87510041」，若是號碼全部相同可獲得1000萬；特獎號碼是「32220522」，全部對中就是200萬。另有3組頭獎號碼「21677046、44662410、31262513」，末4碼相同就有五獎1000元、末3碼相同是六獎200元，1月、2月發票領獎期限只到115年7月6日，快把握時間換錢。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。若對中五獎（1000元）、六獎（200元）或雲端發票專屬百元獎，；若於其他時段，則僅提供等值商品或儲值金兌換。為刺激消費，各通路也推出多項兌獎加碼優惠。其中以7-ELEVEN最為划算，民眾可用200元六獎發票兌換價值280元的咖啡組合，相當於用200元換得4杯特大杯拿鐵，對經常購買咖啡的族群而言，等同現賺80元。此外，7-ELEVEN針對指定儲值再加碼回饋，儲值可享5%購物金，若選擇直接兌換商品則加碼至10%；全家便利商店會員兌獎賺10%購物金，若是存入Fami錢包，200元六獎回饋20元、500元雲端回饋60元、800元雲端回饋80元、1000元五獎回饋100元。115年1至2月期統一發票，共開出14張「1000萬元特別獎」與19張「200萬元特獎」。超強幸運兒只是叫外送花了4元平台費，或是去7-11、買麥當勞就爽中1000萬發票大獎！提醒大家，兌獎期限至115年7月6日止，別錯過領獎機會。◾foodpanda｜台北市信義區｜平台費，4元。◾7-ELEVEN｜台北市中正區｜物品，39元。◾嚐鱻SUSHI｜台北市中正區｜食品等，152元。◾美觀園｜台北市萬華區｜食品等，1579元。◾mister Donut｜新北市板橋區｜食品，45元。◾7-ELEVEN｜新北市板橋區｜飲品等，80元。◾麥當勞｜新北市土城區｜物品，2元。◾路易莎｜新北市板橋區｜飲品，80元。◾永豐停車場｜桃園市龜山區｜停車費，80元。◾全聯福利中心｜台中市西區｜物品等，65元。◾7-ELEVEN｜台中市大雅區｜菸品，130元。◾美廉社｜台中市大里區｜食品等，52元。◾全家｜屏東縣屏東市｜飲品等，80元。◾全家｜宜蘭縣冬山鄉｜飲品，39元。雲端發票是指使用財政部核准載具（如手機條碼、悠遊卡、icash卡、會員卡等）儲存替代索取紙本電子發票，但開獎前若列印紙本電子發票，即使對中雲端發票專屬獎，也會喪失領獎資格。若發票出現字跡模糊，或因外送發票釘在袋子上，取下時不慎撕毀，其實仍有機會兌獎。中區國稅局指出，若因發票模糊或損壞導致無法兌獎，民眾可持「發票正本」前往開立該發票的店家申請補救。若為「電子發票」，店家可協助重新列印發票證明聯；若為「傳統紙本發票」，則可由店家提供加蓋統一發票章的存根聯影本。此外，若發票影像雖模糊但號碼仍清晰可辨，民眾也可透過「統一發票兌獎APP」掃描發票，或至「財政部稅務入口網」手動輸入發票號碼。只要號碼正確，系統就能自動完成對獎程序。