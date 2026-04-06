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▲沈玉琳在節目中開玩笑，直指李雅英在李珠珢（如圖）鞋子裡放圖釘。（圖／記者張一笙攝）

李珠珢鞋內出現異物 畫面引發關注

▲沈玉琳（左圖右1）開玩笑爆料李雅英（左圖中）在李珠珢（右圖左）的鞋子放圖釘。（圖／翻攝自IG@chopchopshow07）

誤導訊息引發誤會 李雅英當場慌張

藝人沈玉琳近日在節目中分享一段過往趣事，意外引發討論，他提到曾經以玩笑方式「挑撥」啦啦隊成員李雅英與李珠珢的關係，甚至還把一段李珠珢在場邊發現鞋內異物的畫面傳給對方，並暗示是李雅英所為，這段節目內容曝光後，迅速在網路上掀起話題，讓李雅英嚇得連忙向李珠珢的粉絲道歉，並否認自己有放圖釘。《威廉沈歡樂送》YouTube頻道近期重新上傳沈玉琳住院治療前與李雅英同台，內容是沈玉琳回憶自己當時與李雅英一起外出製作戒指，看到桌上有圖釘，便隨口開玩笑說可以把圖釘放進李珠珢的鞋子裡，藉此影響她表演，讓自己成為焦點人物，雖然這只是沈玉琳當下的戲謔發言，未料之後卻與實際發生的事件產生巧合，讓整段故事更添戲劇性，也成為節目中的爆點橋段。節目中隨後播放一段網路流傳的影片，只見李珠珢在整理球鞋時，從鞋內取出不明物品，神情明顯疑惑，周圍隊友也紛紛上前查看，這段畫面在網路上已引起討論，而沈玉琳看到後開玩笑表示自己當下傳訊息跟李珠珢說「是李雅英放的」，雖然只是玩笑話，卻也讓一旁李雅英跟翻譯冷汗直流，同時也笑到不能自己。沈玉琳在節目中坦承，自己當時甚至直接告訴李珠珢「這是李雅英做的」，讓一旁的李雅英瞬間愣住，神情顯得相當慌張，她不斷詢問事情真相，並顯露出手足無措的反應，現場氣氛一度緊張又好笑，李雅英與沈玉琳的互動，也讓觀眾看到2人在綜藝節目上的超快臨場反應，同時也認不少粉絲笑翻。面對突如其來的指控，李雅英隨即對鏡頭鞠躬道歉，並向李珠珢粉絲表達歉意，希望能平息誤會，雖然只是節目效果、現場也充滿笑聲，不過觀眾們也見識到「荒謬大師」的超強主持功力。