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民進黨2026北市長參選人難產，傳出民進黨選對會可望本週徵召立委沈伯洋參選台北市長。不過，根據北市府研考會今（6）日公布民調顯示，台北市市長蔣萬安整體施政滿意度達69.1%，較前次調查上升4.4個百分點，顯示市民對市長施政表現之整體評價呈上升趨勢。民眾黨北市議員陳宥丞表示，這份民調確實會讓綠營瑟瑟發抖，但市府仍必須認真處理市府缺工、美伊開戰後的民生議題。陳宥丞表示，有關蔣市府的研考會最新出爐的施政報告成績單呢，當然給予蔣市長有非常大的肯定，甚至認為綠營會瑟瑟發抖，但是回到市政的本質，還是有幾個面向需要來做討論。陳宥丞說，是在醫療、環保以及治安層面，台北市都跟過往一樣，這個成績是非常的傑出跟亮眼，甚至其實這是台北市民素養以及公務員優秀的執政品質長期打造的結果，也當然是台北甚至台灣的驕傲的名片，這當然要繼續的保持，並且給予優秀的市府團隊高度的肯定。不過，陳宥丞也指出，回到內政來看比較可惜。我們有一個顯而易見的灰犀牛危機，蔣市府至今還是沒有能夠積極有效地提出解決。例如缺工的問題，從公共工程、教育現場到醫護團體，以及市政府的方方面面，現在的缺工離職已經不是像三年前的缺，也不是像兩年前的轉職潮，到今天為止很多局處都面臨「打烊關門」的危機。公務員外流或者是找所謂的代賑工還是臨時工，這樣的方式已經越加明顯。也就代表說，再偉大的政策目標，以及再好的努力方向，沒有這些優秀基層的公務員打拚，未來台北市的市政顯而易見地會有面對停擺的風險，甚至是無法推進的可能。陳宥丞表示，這一份民意調查報告是在去年的 12 月完成。也就是當時的國際情勢並沒有像現在包括戰爭、缺油的危機，所以是市民朋友在第一線民生基層感受到台北市的生活跟物價壓力是越來越大。陳宥丞還說，在中產階級「三明治世代」育兒環境、教育資源相較於過往可能還有越來越急迫、越來越稀薄的現象。讓年輕爸媽在這個城市覺得養兒育女，以及「上面有老、下面有小」這樣的生活環境是越來越窒。陳宥丞最後表示，台灣的 ICT 產業也是非常的亮眼，我們甚至把輝達（NVIDIA）已經留在了士北科。可惜的是在基層運用 AI 治理，包括從公務員到現在所有的基礎建設，他個人認為在 AI 的系統設定、在 AI 的相關規範，目前還是晚了許多步。而這個晚是跟國際大城市比起來，台北市雖有相對應的 ICT 產業，但是對人才的培育、對制度的設定、對制度的設計還真的是太晚太慢。