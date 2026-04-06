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升級iOS26後手機耗電超快？ 蘋果官方曝原因

▲iOS 26.4版本更新，這次直接修復了長期的鍵盤打字錯誤。（圖／記者周淑萍攝）

特別耗電的狀況會持續多久？

▲蘋果也給予幾種實用的解決方案來減輕手機負擔。（圖／Gemini生成，記者潘毅攝）

蘋果公司（Apple）於3月25日正式釋出iOS 26.4版本更新，這次直接修復了長期的鍵盤打字錯誤，並加入「電話等候助理」與「Apple Music演唱會巡演資訊」等功能，但卻傳出不少耗電與機身發燙的災情。對此，蘋果官方曾發布聲明指出，，主因是設備在背景完成索引數據、更新應用程式等設置作業，，耗電狀況在3至5天內就會恢復正常，呼籲果粉無需過度擔心。這幾天剛更新 iOS 26.4 的果粉們，是不是也覺得手機突然變得更容易發燙，且電量掉得讓人心慌？別緊張，這不是你的手機壞了，也不是這版更新有問題。根據蘋果官方去年9月針對iOS 26更新的說明，每當進行重大系統更新（如iOS 26系列）或次要版本更新（如iOS 26.4）後，iPhone內部會啟動大規模的資料整理程序。這包括重新索引照片、文件以供搜尋功能使用，以及大量下載新資源。蘋果指出，這種因為更新系統在背景龐大運算導致的發熱與耗電是暫時的，完整恢復期如下：這段時間發熱與掉電感最明顯。官方以 iPhone 14 Pro 系列為例，更新後初期的耗電量會比平常增加 15% 至 20%。待系統在背景將所有數據處理完畢後，耗電狀況就會自行消退，並逐漸恢復原本的正常續航力。此外，蘋果也給予幾種實用的解決方案來減輕手機負擔，包括「關閉非必要後台更新」、「限制動態島」、「開啟低電量模式和最佳化電池充電」、「重設網路設定」、「電池校準」和「透過『電池用量分析』功能檢查耗電較大的應用程式」，若仍無法改善耗電過快，可攜帶設備前往Apple Store檢查電池。