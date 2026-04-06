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行政院今（6）日召開「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」，院長卓榮泰首先呼籲國人不要前往中東避免意外發生，在穩定物價方面，最優先要處理的就是產銷秩序正常，請經濟部必須協調原物料貨源，務求物價平穩，另提及農業部對於肥料以及農漁用油，依規定進行各項安定農漁民的措施，交通部也將依照規定啟動航空用油補助。為避免市場出現不法囤積以及哄抬情形，指示以聯合稽查先遏阻，政府也會持續因應中東情勢變化，確保物價穩定及民生安定。對於中東情勢動盪，卓榮泰說，現在該地區還有一些特別需要關注的國人，政府會盡全力安排他們安全管理，不會有安全上的疑慮。但是因為戰爭還在持續進行，因此也要呼籲國人不要前往中東地區，避免各種意外狀況的發生。在物價平穩的方面，卓榮泰說，最優先要處理的就是產銷秩序的正常。請經濟部必須要求也要協調中油以及台塑，務必要穩定生產各個相關的原物料，並且加強獲取更多的貨源，包括油、輕油的貨源，增加供應，務求物價的平穩。其次卓榮泰指示，衛福部必須要掌握各項醫材製產的貨源、原料供貨務必無虞。請經濟部協助未來各種產製的原料的供應。另外農業部對於肥料及農漁用油，依現在的規定來進行各項安定農漁民的措施，交通部也依照現行規定啟動針對航空用油的補助。最後卓榮泰說，為避免市場出現不法囤積以及哄抬的情形，將以聯合稽查先行方式來遏阻，後續觀察一段時間，若不法行為層出不窮並違規情形嚴重，會再研擬更積極的作為，政府也會持續積極因應整個現在中東情勢的變化，確保物價穩定與民生安定。