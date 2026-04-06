我是廣告 請繼續往下閱讀

酷的夢開月薪4萬徵才 工作內容遭酸慣老闆

▲「酷的夢」（如圖）發文徵才，怎料卻引來批評「領著4萬薪水做10萬的工作」。（圖／酷的夢IG@kudream）

蔡阿嘎公司福利超狂 年終自填獲讚幸福企業

▲蔡阿嘎經常帶著員工到日本、韓國等地旅遊。（圖/蔡阿嘎IG）

蔡阿嘎出手超大方 員工見年終金額哭了

百萬YouTuber「酷的夢」近日在社群公開徵才，開出月薪4萬元起、每週可部分居家辦公等福利，然而文中三度強調「玻璃心者不適合」，加上工作內容包山包海，遭網友質疑「慣老闆」。對此，有人對比蔡阿嘎夫妻的員工福利，包括彈性上下班時間、三節、年終、不定期的員工旅遊、調薪制度樣樣都有，甚至曾讓員工自己填寫年終獎金，讓不少網友看了羨慕不已，直呼「根本幸福企業」。「酷的夢」近日在網路上徵人，雖月薪4萬起，但工作內容橫跨企劃、經紀、行政與拍攝支援，被網友狠酸根本是「慣老闆」，領著4萬薪水做10萬的工作，話題引發網友熱議，更有人在徵才貼文下留言「蔡阿嘎夫妻員工福利的含金量還在上升」、「參考一下蔡阿嘎人家的薪資福利吧」。對比蔡阿嘎的公司，他創立「大頭佛工作室」過去多次公開徵才，除了薪水高於普通上班族，員工福利包括自由調配上下班時間、員工年終金額比自己預想多、員工旅遊常飛日本韓國、老闆不進公司等等，讓網友直呼根本是幸福企業。另外也有人大讚蔡阿嘎與二伯會把工作內容講得非常清楚，「沒有講到的工作內容就是沒有，但未來如果有需求，一定會加薪」。此外，有曾擔任快閃店工讀生的網友表示，蔡阿嘎最後結算薪水時，會直接湊整數發給大家，例如8600會給9000，相當大方。網友則認為蔡阿嘎的員工陸續結婚、買房，且一待就是好幾年，肯定是整體的工作環境不錯。蔡阿嘎對待員工十分慷慨，過去他PO出發給員工年終獎金的影片，只見蔡阿嘎讓員工自己填寫預期金額，若員工寫少了，就會幫忙加回來，其中有年資不到一年的員工被加了9萬元，還有人加到26萬，為此留下感動淚水。