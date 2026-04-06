我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院今（6）日召開「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」，對此經濟部說明，中油四輕運作後原料乙烯產量擴大產能最高3萬噸，中游塑膠原料聚乙烯產量，將從3月2.2萬噸增至4月2.75萬噸，預計5月可再提高，使塑膠袋產量每月可增加5000噸，相當於12.5億個1斤塑膠袋。經濟部強調，籲請國人不用擔心，大家也不用去到市場上去搶購，「供應量絕對會沒有問題的」。對於中東情勢衝擊能源供給，讓國內出現「塑膠袋之亂」恐慌，對此政府協調中油四輕於本月1日投入運作，上游原料乙烯產量將由3月6萬噸，提升至4月7.9萬噸，5月達9萬噸，擴大產量最高可達3萬噸。至於中游塑膠原料聚乙烯產量，將從3月2.2萬噸增至4月2.75萬噸，預計5月可再提高，此外經濟部協調台塑與台聚等聚乙烯廠足量供應國內下游塑膠袋業者需求，使塑膠袋產量每月可增加5000噸，相當於12.5億個1斤塑膠袋。經濟部次長何晉滄表示，中央4月份中油加入1.9萬噸乙烯增量，其實都很充裕可以來供應塑膠袋的生產或醫材，籲請國人不用擔心，大家也不用去到市場上去搶購，「供應量絕對會沒有問題的」。