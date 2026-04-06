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巴黎奧運拳擊女單金牌女將林郁婷，今（6）日在蒙古烏蘭巴托舉行的2026年亞洲拳擊錦標賽女子60公斤級4強戰中，遭遇朝鮮（朝鮮民主主義人民共和國）強敵元恩景（Won Un-gyong）。雙方歷經三回合激戰，林郁婷最終以1：4不敵對手，遺憾無緣金牌戰，但仍為台灣進帳一面銅牌。這也是她自去年性別資格風波落幕、重返國際賽場後的第一座獎牌。自2024年8月奪下巴黎奧運金牌後，林郁婷因世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）性別資格審查程序的調整，長達19個月未能在國際正式賽場亮相。直到今年3月WB正式公告其資格符合，她才得以重披國家隊戰袍。為了尋求新的挑戰，林郁婷本次亞錦賽特別調整量級，轉戰女子60公斤級。即便久未出征國際賽，她仍展現強大宰制力，接連以5：0橫掃泰國名將索努克（Thananya Somnuek）與日本頭號種子田口綾華，順利挺進4強，保底銅牌入袋。今日4強賽，林郁婷面對球風強悍且陌生的北韓選手元恩景。首回合對方積極搶進，林郁婷以2：3暫時落後；第二回合林郁婷調整節奏由守轉攻，一度以3：2逆轉戰局。進入決勝的第三回合，元恩景發動猛烈攻勢，多次將林郁婷逼至角落，林郁婷更在該回合遭到讀秒，最終裁判判定以1：4落敗。雖然無緣爭金，但林郁婷在轉量級後的第一場國際大賽便能站上頒獎台，仍證明其世界級的競技水準。除了林郁婷外，台灣20歲泰雅族小將郭怡萱今日在女子51公斤級4強賽中，同樣面對北韓強敵安琴星（An Kum-song）。雖然郭怡萱奮戰三回合後以0郭怡萱同獲銅牌 黃筱雯、陳念琴接力爭金5敗北，但仍舊為台灣再添一面銅牌。隨著晚間賽程持續展開，台灣好手黃筱雯、陳念琴也將陸續於準決賽登場，力拚決賽門票。