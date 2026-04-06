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民進黨持續備戰九合一選舉，而在台北市長人選方面，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。對此，內湖、南港擬參選人陳冠安今（6）日表示，民進黨若派沈伯洋出馬，蔣萬安的支持度將上升，且最該擔心的是民進黨新北市長參選人蘇巧慧，因其聲量會被分食、節奏被打亂，還可能被負面聲量一起拖下水。陳冠安今日在臉書發文表示，綠營有人用匿名的方式出來替沈伯洋抬轎，說黑熊是防禦、反制的大將，但此舉顯然是吹哨子壯膽，連具名背書都不敢的操作，更像是在對內自我催眠，但卻連自己人都說服不了。陳冠安質疑，如果沈伯洋真的那麼強，真的是民進黨手上的ACE王牌，那為什麼綠營內部一堆人高呼勸退？去年《TVBS》民調顯示，沈伯洋的支持度不只輸給鄭麗君，連吳怡農都比不上，更關鍵的是，只要沈伯洋一出來，蔣萬安的支持度還會同步上升，一出馬就讓對手支持率暴漲，這叫哪門子反制？「這不是神隊友，而是神對手」。陳冠安認為，沈伯洋若代表民進黨參選台北市長，最該擔心的人正是蘇巧慧，因其聲量會被分食、節奏被打亂，還可能被負面聲量一起拖下水，而雙北崩、全國崩，「從這角度來看，黑熊還真的能比肩戰略性核武，讓人瑟瑟發抖」。