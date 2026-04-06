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▲傳YG將推出的新團體名稱為MAGNUM，而這是旗下男團TREASURE出道前的預備名字之一。（圖／IG@yg_treasure_official）

▲BLACKPINK的團名原本是BABYMONSTER，但是在出道前更改成了BLACKPINK。（圖／Jisoo IG@sooyaaa__）

▲時隔多年，YG仍然無法放棄BABYMONSTER這個名字，因此他們正式推出了女團BABYMONSTER。（圖／X@BABYMONSTER@YGBABYMONSTER_）

韓國三大經紀公司之一的YG娛樂，除了打造出BIGBANG、BLACKPINK等人氣團體，連「取團名」方式都是粉絲熱議話題，近日韓媒報導YG將推出的新男團，團名可能是「MAGNUM」，消息一出立刻掀起粉絲考古，因為這個名字差點作為TREASURE分隊名使用；更有趣的是，紅遍全球的BLACKPINK，當年也差點以「BABYMONSTER」之名出道，讓網友笑稱：「YG根本把淘汰團名留著給下一團用！」YG娛樂日前公開2026年規劃，宣布將在秋季推出自TREASURE後、時隔6年的全新男團，雖然官方尚未公開團名，不過根據韓媒報導，他們將會用「MAGNUM」當作團名出道，而這個名字一出現瞬間讓不少老粉瞬間陷入回憶殺。事實上，「MAGNUM」對YG粉絲來說並不是全新名詞，2019年YG透過選秀節目《YG寶石盒》選出TREASURE成員後，曾一度規劃讓他們以「TREASURE」與「MAGNUM」雙分隊形式活動，合體名則為「TREASURE13」，後來隨著成員變動與出道計畫調整，最終才整併成如今大家熟悉的12人男團TREASURE，也讓「MAGNUM」成為被封存的團名之一。不只男團如此，YG對「團名再利用」其實早有前例，早在BLACKPINK正式出道前，就多次傳出「BABYMONSTER」其實是BLACKPINK出道前曾考慮過的候選名之一，也因此在BABYMONSTER名字定案後，就連成員都吐槽「這名字超級久遠」，可見團名在公司內部可以說是流傳超久。從BLACKPINK差點變成BABYMONSTER，到TREASURE曾短暫擁有「MAGNUM」分隊設定，如今再傳新男團可能接手舊名，也讓不少網友忍不住笑虧：「YG是不是有一份永遠用不完的團名備用清單？」、「名字先想好，哪團適合就塞哪團」、「原來YG不只回收概念，連團名也資源回收。」至於「MAGNUM」是否真的會成為YG新男團最終團名，目前仍待官方拍板，但光是一次次的命名考古，就已經讓YG家族粉提前進入了追星模式！