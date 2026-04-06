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波士頓紅襪隊的外野手吉田正尚於今（6）日，在主場對陣教士隊的比賽中先發登板。終於在十七個打席後等來本季首安，今日吉田正尚4打數敲出3支安打，貢獻3分打點，表現十分活躍。然而，球隊最終苦吞敗仗。吉田正尚本季第17個打席終於敲出安打。3局下半2出局三壘有人時，本場第2個打席。面對教士隊第2任左投哈特（Tom Cosgrove），在1好球後，吉田揮擊一顆滑球，形成右半邊方向的二壘安打。這不僅是他本季的首安，同時也寫下本季第一分打點。延續這股氣勢，他在6局作為首位打者上場的擊出中外野安打。接著在4比6落後的7局下半，2出局二、三壘有人的第4打席，他從對方第4任左投佩拉塔（Wandy Peralta）手中，擊出銳利穿越一壘邊線的2分打點二壘安打。隨後吉田被換下場由代跑接替，完成今日任務，而這支一度追平比數的安打，也讓主場芬威球場的觀眾全體起立為他喝采。吉田在此賽前累積15個打席，9打數無安打、獲得6次保送。此役2局下半1出局一壘有人的第1打席，雖然擊成二壘滾地球出局，但在留在壘包上後，於下一棒打擊時成功跑出本季首次盜壘。然而，儘管紅襪隊靠著吉田的2分打點二壘安打追平比分，但隨後的8局上半，第3任投手烏伯斯汀（Brian Uelmen）被梅瑞爾（Jackson Merrill）擊出超前分的首名打者全壘打。9局第5任投手凱利（Zack Kelly）再失1分，紅襪隊因比賽後段的失分遺憾落敗。目前紅襪戰績為2勝7敗，超低勝率讓他們在美東墊底。