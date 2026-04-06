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火舞表演意外發生！女演員身上著火沒人救

▲針對本次意外，即將成真火舞團也發布聲明，演員已於當日（4/4）前往醫院急診檢查，經醫師評估為受傷後處置得宜，目前無需住院。（圖／即將成真火舞團）

表演出意外！火舞團隊回應了

▲遇到火燒身情況怎麼辦？消防粉專曝正確危機處理方式。（圖／Gemin生成，消防神主牌）

遇到火燒身情況怎麼辦？消防粉專曝危機處理方式

桃園市在4月4日有廟會活動，現場表演團體「即將成真火舞團」演出時，發生女演員不慎滑倒引火燒身的意外事故，舞團雖表示演員送醫後無大礙，但事發影片曝光也引發討論，粉專「消防神主牌」也憤怒表示「這種事不該發生」，同時說明相關法規與遇上身上著火情況時的處理方式。桃園市廣澤文化藝陣促進交流協會4月4日辦理「2026桃園信仰生活節－神遊春巡」活動，女演員移動時不慎滑倒，手上的火把恰好碰到地上的油點燃，火勢延燒到她身上，女演員見狀立即到一旁將火撲滅。意外發生之後，女舞者倒在地上不斷翻滾，試圖自行把火勢壓下來，周邊觀眾也傳出明顯尖叫聲，現場一度相當混亂。但事發當下第一時間沒人立即上前救援，現場主辦的人員反應慢半拍的情況，也引發質疑。針對本次意外，即將成真火舞團也發布聲明表示，當日因天候不穩，現場地面受雨勢影響較為濕滑，演員於演出移動過程中不慎滑倒，進而引發意外。事件發生當下，演員已於第一時間依訓練流程迅速退至後台，並隨即進行降溫與後續處置。演出現場依標準配置備有滅火器與滅火布等安全設備，以確保第一時間能進行適切處理。該名演員已於當日（4/4）前往醫院急診檢查，經醫師評估為受傷後處置得宜，目前無需住院，當日已返家休養並進行傷口照護，後續亦已安排門診追蹤，整體狀況穩定，無大礙。而消防員粉專「消防神主牌」看完火舞女演員身上著火的影片之後，也憤怒表示：「第一個反應不是震驚，而是憤怒。因為這種事不應該發生，而且如果現場有做到基本的安全配置，它根本不會演變成這樣。」消防神主牌解釋，身上著火，每一秒都在燒進更深的組織。一度燙傷只傷到皮膚表層，二度燙傷傷到真皮層，三度燙傷傷到皮下組織甚至更深，修復的難度和時間差距是幾倍。那幾秒鐘沒有人介入，就是那幾秒鐘的組織在繼續受損。如果不幸遭遇身上著火，或是目擊他人著火，到底該怎麼做？「消防神主牌」提供了正確的自救與救人指南：絕對不能繼續跑動！跑動和翻滾會讓空氣流動，加速燃燒。著火者應立刻停下、躺下並滾動；旁邊的安全防護人員也必須立刻上前協助滅火。利用厚的棉質衣物覆蓋著火部位，並用身體重量壓住以隔絕氧氣。切忌使用化學纖維衣物，化纖遇熱會熔化並死死黏在皮膚上，造成極難處理的二次傷害。不要急著脫下沾黏的衣服，不要用手觸碰燒傷的皮膚，更不要在傷口上塗抹任何偏方藥膏。如果有水源，請持續為傷口沖水超過 20 分鐘。隨後用乾淨的布輕輕覆蓋傷口防止感染，並立刻撥打 119，交由專業救護人員接手後續處置。