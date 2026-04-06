《Fate》系列遊戲、動畫在全球都極多粉絲，登場的人物、武器帥氣程度令人癡狂，近期中國一名《Fate》粉絲購買知名武器「誓約勝利之劍」原型後，打算前往英國亞瑟王墓拍照紀錄，但入境時被海關攔下，原以為會因攜帶危險物品被找麻煩，想不到當地海關竟然認出這把劍，當場中二魂爆發「舉著不放」，整起事件引發熱議。
該明中國網友透過「百度貼吧」分享，自己在淘寶花200多塊人名幣買了一把全金屬未開鋒的「誓約勝利之劍（又稱咖喱棒）」，搭配另外買的盒子，打算帶去亞瑟王墓地拍照，雖然已經主動申報，上飛機時也無異常，但在入境英國時，還是遭到盤查。
當下這把「咖喱棒」被歸類為「攻擊性武器」，道具連人都被攔下，事主只能向海關解釋是為了 Cosplay 用的道具，且刀刃並未開鋒，但基於安全，海關依舊召集多名工作人員現場「研究聖劍」的合法性。
值得注意的是，在檢查過程中，一名海關人員似乎認出這把「咖喱棒」，甚至主動詢問事主，「你對亞瑟王有興趣嗎？」接著海關竟然雙手握起大劍，還露出有如孩子般的微笑，興奮表情全寫在臉上，這一刻也被「咖喱棒」主人透過鏡頭捕捉。
最終事主也成功通過海關，並完成期待已久的英國聖地巡禮旅程。網友們也紛紛回應，「這我懂，實在無法忍住」、「是男人都受不了」、「全世界男人都有中二魂」、「我是那個海關一定也會舉一下」、「海關想要，扣押結案。」
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值得注意的是，在檢查過程中，一名海關人員似乎認出這把「咖喱棒」，甚至主動詢問事主，「你對亞瑟王有興趣嗎？」接著海關竟然雙手握起大劍，還露出有如孩子般的微笑，興奮表情全寫在臉上，這一刻也被「咖喱棒」主人透過鏡頭捕捉。
最終事主也成功通過海關，並完成期待已久的英國聖地巡禮旅程。網友們也紛紛回應，「這我懂，實在無法忍住」、「是男人都受不了」、「全世界男人都有中二魂」、「我是那個海關一定也會舉一下」、「海關想要，扣押結案。」