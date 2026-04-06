被譽為南韓上半年黑馬劇的《21世紀大君夫人》即將在4月10日播出，導演朴峻華、IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍、劉秀彬、李妍今（6）日出席記者會，IU、邊佑錫提到2016年就合作過《月之戀人—步步驚心：麗》，她說他是「讓我受傷的前男友！」但10年後能再合作，對戲默契依舊，要觀眾拭目以待他們劇中的表現，保證大家會喜歡。
IU穿婚紗美麗現身 吐槽邊佑錫10年前劈腿
《21世紀大君夫人》今天下午舉辦記者會，IU綁公主頭、穿婚紗化身公主登場，不斷比各種愛心姿勢，笑得非常燦爛。 邊佑錫穿著戲服化身句中的「李安大君」模樣出現，男女主角單人拍照結束後再挽手登場，身高190cm的邊佑錫還不時低頭查看IU比什麼手勢，再一起默契比愛心合拍，宛如劇中的夫妻角色上身，掀起滿滿話題。
邊佑錫今天被記者問到，合作大前輩IU的心情，他承認有壓力，但也希望大家可以發現他的演技與成長，並提到10年前就跟IU合作過《月之戀人—步步驚心：麗》，「緣分能夠這樣延續下來，真的很神奇。這次等於是把這10年累積下來的默契，在這部作品中完整展現出來，我覺得真的很好。」他也說IU在片場讓他很放鬆，工作過程都很愉快，甚至在表演上給予很多幫助，「我真的非常感謝她」。
邊佑錫在《月之戀人—步步驚心：麗》是飾演IU的前男友，IU也笑回：「他是讓我受傷的前男友！」說邊佑錫這次是抱著要把當年的「過錯」加倍彌補的心情，帶著一個非常帥氣的角色回來，「10年前在《月之戀人》的時候，他跟我朋友出軌，結果剛好10年後，我們又在同一部戲裡，這次有機會有更長的時間好好的對戲」。
2人10年後的演技默契沒有變，對戲也0尷尬，IU說：「雖然這10年間其實沒有特別聯絡，但彼此之間就是有一種很自在的感覺。對我來說，剛好在第10年一起合作，也讓我覺得之後10年後如果能再合作一次也很好，代表我們真的很合拍。」邊佑錫就回：「我也是一樣的心情，在演戲的過程中，對IU的那份情感也慢慢變得更深。能有這樣相同的心情，我覺得真的很好。」
《21世紀大君夫人》介紹 4/10台灣同步跟播
《21世紀大君夫人》共12集，確定將於4月10日開播，台灣觀眾可透過Disney+收看。故事設定在21世紀仍維持立憲君主制的韓國，聚焦表面擁有一切、卻因平民出身始終被階級束縛的女財閥成熙珠（IU 飾），以及身為王的兒子，卻無法真正擁有任何事物的李安大君（邊佑錫 飾），兩人在命運交錯下相遇，選擇「契約結婚」改變命運，進而愛上彼此談戀愛。
📌《21世紀大君夫人》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：浪漫喜劇、虛構歷史
導 演：朴峻華、裴熙英
編 劇：劉雅仁
主 演：IU（飾演：成熙珠）
邊佑錫（飾演：李莞／李安大君）
魯常泫（飾演：閔正宇）
孔升妍（飾演：尹怡朗）
播出日：2026年4月10日起，每週五、六（台灣時間，同天晚上22:00更新）
集 數：12
線上看：Disney+
我是廣告 請繼續往下閱讀
《21世紀大君夫人》今天下午舉辦記者會，IU綁公主頭、穿婚紗化身公主登場，不斷比各種愛心姿勢，笑得非常燦爛。 邊佑錫穿著戲服化身句中的「李安大君」模樣出現，男女主角單人拍照結束後再挽手登場，身高190cm的邊佑錫還不時低頭查看IU比什麼手勢，再一起默契比愛心合拍，宛如劇中的夫妻角色上身，掀起滿滿話題。
邊佑錫今天被記者問到，合作大前輩IU的心情，他承認有壓力，但也希望大家可以發現他的演技與成長，並提到10年前就跟IU合作過《月之戀人—步步驚心：麗》，「緣分能夠這樣延續下來，真的很神奇。這次等於是把這10年累積下來的默契，在這部作品中完整展現出來，我覺得真的很好。」他也說IU在片場讓他很放鬆，工作過程都很愉快，甚至在表演上給予很多幫助，「我真的非常感謝她」。
邊佑錫在《月之戀人—步步驚心：麗》是飾演IU的前男友，IU也笑回：「他是讓我受傷的前男友！」說邊佑錫這次是抱著要把當年的「過錯」加倍彌補的心情，帶著一個非常帥氣的角色回來，「10年前在《月之戀人》的時候，他跟我朋友出軌，結果剛好10年後，我們又在同一部戲裡，這次有機會有更長的時間好好的對戲」。
2人10年後的演技默契沒有變，對戲也0尷尬，IU說：「雖然這10年間其實沒有特別聯絡，但彼此之間就是有一種很自在的感覺。對我來說，剛好在第10年一起合作，也讓我覺得之後10年後如果能再合作一次也很好，代表我們真的很合拍。」邊佑錫就回：「我也是一樣的心情，在演戲的過程中，對IU的那份情感也慢慢變得更深。能有這樣相同的心情，我覺得真的很好。」
《21世紀大君夫人》介紹 4/10台灣同步跟播
《21世紀大君夫人》共12集，確定將於4月10日開播，台灣觀眾可透過Disney+收看。故事設定在21世紀仍維持立憲君主制的韓國，聚焦表面擁有一切、卻因平民出身始終被階級束縛的女財閥成熙珠（IU 飾），以及身為王的兒子，卻無法真正擁有任何事物的李安大君（邊佑錫 飾），兩人在命運交錯下相遇，選擇「契約結婚」改變命運，進而愛上彼此談戀愛。
📌《21世紀大君夫人》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：浪漫喜劇、虛構歷史
導 演：朴峻華、裴熙英
編 劇：劉雅仁
主 演：IU（飾演：成熙珠）
邊佑錫（飾演：李莞／李安大君）
魯常泫（飾演：閔正宇）
孔升妍（飾演：尹怡朗）
播出日：2026年4月10日起，每週五、六（台灣時間，同天晚上22:00更新）
集 數：12
線上看：Disney+