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台北市中山區新光三越南西店昨（5）日傳出墜樓案，在百貨公司擔任專櫃員工的21歲葉姓男子被發現從百貨5樓墜樓，警消到場救援時，葉男已無生命徵象，救護人員隨即將人送往馬偕紀念醫院搶救，但因傷勢過重仍宣告不治。檢警今（6）日下午進行相驗，家屬也到場配合調查，據了解，葉男母親一度情緒崩潰，哭到癱軟，必須由其他親友攙扶。事發於昨日下午3時許，擔任專櫃員工的葉姓男員工，不明原因突然從5樓吸菸區墜樓，警消到場後發現葉男全身多處骨折，現場已無呼吸心跳，緊急送醫後仍傷重身亡。相關監視器畫面顯示，葉男案發前獨自上樓，員警封鎖現場清查後，初步排除外力因素介入。警方事後調查，葉男在休息時間獨自前往5樓吸菸區，在現場沉思未多久就傳出墜樓意外，鑑識人員勘驗現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入。據悉，葉男家屬昨晚接獲消息後十分震驚，無法接受葉男死訊，檢警今早在台北懷愛館相驗，法醫認定葉男從高處墜落受創出血死亡，葉男家屬情緒悲痛，但對死因無意見，檢察官旋即指示發還遺體。