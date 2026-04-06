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台北地檢署重啟2年舊案，將國民黨立委徐巧芯列為洩密罪被告；對此，國民黨立委羅智強列出賴政府的「清算紀錄」開轟，賴清德要告訴全世界，他執政的鐵邏輯是：「得罪朝廷，那是要殺頭的！」，這次北檢重啟舊案，就是賴氏檢調將清算之刀，指向徐巧芯。針對台北地檢署重啟兩年舊案，將徐巧芯列為洩密罪被告一事，羅智強今日在臉書發文表示，賴清德總統的清算之刃，已指向徐巧芯。2023年12月，參選立委的徐巧芯質疑，民進黨政府開放萊豬，卻未換得任何經貿利益，即使是美國主導的印太經濟框架（IPEF），也未將台灣納入。事實證明，民進黨開放萊豬，什麼都沒換到。羅智強痛批，「一個有羞恥心的政府，會檢討改過；一個沒有羞恥心的政府，會假裝沒這件事；而一個惡毒又無恥的政府，會怎麼做？答案是——用檢調清算徐巧芯！媒體指出，北檢近期再度啟動偵查，並火速將徐巧芯列為他字案被告。綠營側翼也藉此炒作，指徐巧芯身陷多件洩密案，『罪名成立機率相當高』。」羅智強狠酸，賴清德要告訴全世界，他執政的鐵邏輯是：「得罪朝廷，那是要殺頭的！」，而賴清德的血滴子，不只對準徐巧芯，還無差別對準所有還敢監督他、制衡他的聲音與力量。羅智強列出「賴清德的一年司法成績單」，包含拔了新竹市長、宜蘭縣長；搜了宜蘭縣府、新竹縣府、花蓮縣府、基隆市府；抄了民眾黨中央黨部、國民黨基隆市黨部、國民黨宜蘭縣黨部、國民黨台北市黨部、國民黨新北市黨部、國民黨台中市黨部、國民黨台南市黨部、國民黨屏東縣黨部。羅智強指出，抄了罷免吳思瑤領銜人、罷免吳沛憶領銜人、罷免許智傑領銜人、罷免李坤城領銜人、罷免吳琪銘領銜人、罷免張宏陸領銜人、罷免蘇巧慧領銜人、罷免陳俊宇領銜人、罷免王定宇領銜人、罷免黃捷領銜人、罷免許智傑領銜人、罷免伍麗華領銜人、罷免張志豪領銜人、罷免鄭文婷領銜人。羅智強續指，關了民眾黨主席柯文哲、國民黨台北市黨部主委、國民黨台北市黨部書記長、國民黨台北市黨部總幹事、國民黨新北市黨部執行長、國民黨新北市黨部志工、國民黨宜蘭縣黨部前書記長、國民黨宜蘭縣黨部黨工、國民黨基隆市黨部主委、國民黨台中市黨部書記長、國民黨台中市黨部總幹事、國民黨台南市黨部副主委、國民黨台南市黨部總幹事。羅智強直指，放了涉議長賄選的愛將邱莉莉、涉性招待貪污的愛將陳宗彥、弊案連環爆的風電和光電；逃了炒股洗錢的鍾文智、吸金22億的徐少東、88會館的林秉文；爽了滿坑滿谷的詐騙集團；饒了惡貫滿盈的死刑犯，「綠色恐怖綠色黨，台灣司法好清德」，執政兩年，賴清德的司法成績單又更加「輝煌」了。羅智強表示，以十年前的舊案，三十路大搜索，對付監督最有力的高金素梅；黃國昌在立法院質詢揭弊，也遭黨檢媒一體追殺攻擊，甚至被北檢列為貪污被告；用「蔡正元侵占蔡正元（唯一股東）公司資金」為罪名關押蔡正元，只因北檢要他「咬馬英九賤賣黨產」，他不從；台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押近百日，交保金高達1000萬，是共諜案的50倍，更是一般案件的100倍。羅智強痛批，民進黨發動大罷免，檢調成為得力助手，辦藍不辦綠。檢調以偽造連署為名，全台搜索國民黨黨部，羅織罪名、約談、交保乃至關押國民黨黨工。但幾乎每一個罷藍團體，都有動輒數千份問題連署，檢調卻聞風不動——「只要檢調不查，綠色就沒有偽造。」羅智強表示，自己很早就預言，大罷免必然大失敗，在野黨的國會席次一席不減，「灰頭土臉的賴清德會退縮服軟嗎？不會！他只會更強硬。我也早就斷言，他必定會以檢調為刀斧，更凶、更狠地清算在野黨立委，賴清德，沒有讓我說錯。」羅智強分析，徐巧芯敢言敢戰、強力監督、勇於揭弊，讓民眾看見真相，是在野黨最堅強的新生代戰將，她早已被民進黨鎖定為「頭號戰犯」，成為肅殺的重點目標，這次北檢重啟舊案，就是賴氏檢調將清算之刀，指向徐巧芯，「只要敢站在監督賴清德的那一方，都會成為檢調追殺的對象——今天是徐巧芯，明天就是你我他！」；羅強調，面對民進黨「司法清算」的大網，沒有一個人是局外人，今天為徐巧芯站出來，就是為明天的自己站出來！