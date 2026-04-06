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▲2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」第三日因天候轉佳，原訂演出的DINO-A-LIVE超恐龍體驗順利登場，吸引大量民眾排隊觀賞。（圖／雄愛學-高雄市政府教育局）

高雄市衛武營「恐龍酷樂園」主要資訊

▲高雄「恐龍酷樂園」展。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.04.06）

高雄市衛武營「恐龍酷樂園」六大亮點

▲「恐龍酷樂園」在高雄衛武營登場，最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台，帶來獨特沈浸式體驗。（圖／高雄市政府教育局提供www.facebook.com/educationbureaukaohsiung）

▲高雄兒童節活動「恐龍酷樂園」大會地圖。（圖／取自雄愛學-高雄市政府教育局臉書www.facebook.com/educationbureaukaohsiung）

高雄兒童節系列活動「恐龍酷樂園」進入最終高潮！昨（5）日清明連假第三天第一天好天氣，活動現場單日湧28萬人，人潮直接擠爆衛武營，空拍畫面超震撼，今（6）日活動進入最後一天，快把握連假最後一天前往現場共襄盛舉吧！高雄市政府教育局表示，2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」第三日因天候轉佳，原訂演出的DINO-A-LIVE超恐龍體驗順利登場，吸引大量民眾排隊觀賞，整天活動累計湧入超過28萬人次參與，下午場的恐龍演出更有近10萬人同時在場。活動現場無論是化石挖掘體驗、恐龍運動體驗區、主題展演舞台，或是親恐龍拍照打卡區，皆湧現滿滿人潮，超恐龍體驗演出更是場場爆滿，觀眾隨著擬真恐龍震撼登場驚呼連連，現場氣氛熱烈沸騰，大小朋友沉浸在宛如置身史前世界的精彩氛圍中。日期： 2026年4月3日～4月6日時間：14:00~20:00（市集時間）地點：衛武營國家藝術文化中心活動訊息：雄愛學-高雄市政府教育局門票資訊：免費觀看▪️日本DINO-A-LIVE首度來台，6隻恐龍每日3場沉浸式表演「超恐龍體驗」。▪️孩子可在挖掘池中化身小小考古學家，親手探索古生物知識。▪️親子闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電。▪️超過100攤恐龍主題市集，美食、文創與親子商品一次滿足。▪️童樂會、親子電影院、小老闆二手市集與親子繪畫體驗。▪️6公尺滑齒龍化石及加拿大國寶彩斑菊石展出。