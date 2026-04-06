高雄兒童節系列活動「恐龍酷樂園」進入最終高潮！昨（5）日清明連假第三天第一天好天氣，活動現場單日湧28萬人，人潮直接擠爆衛武營，空拍畫面超震撼，今（6）日活動進入最後一天，快把握連假最後一天前往現場共襄盛舉吧！
高雄市政府教育局表示，2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」第三日因天候轉佳，原訂演出的DINO-A-LIVE超恐龍體驗順利登場，吸引大量民眾排隊觀賞，整天活動累計湧入超過28萬人次參與，下午場的恐龍演出更有近10萬人同時在場。
活動現場無論是化石挖掘體驗、恐龍運動體驗區、主題展演舞台，或是親恐龍拍照打卡區，皆湧現滿滿人潮，超恐龍體驗演出更是場場爆滿，觀眾隨著擬真恐龍震撼登場驚呼連連，現場氣氛熱烈沸騰，大小朋友沉浸在宛如置身史前世界的精彩氛圍中。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」主要資訊
日期： 2026年4月3日～4月6日
時間：14:00~20:00（市集時間）
地點：衛武營國家藝術文化中心
活動訊息：雄愛學-高雄市政府教育局
門票資訊：免費觀看
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」六大亮點
▪️亮點一、擬真恐龍演出：
日本DINO-A-LIVE首度來台，6隻恐龍每日3場沉浸式表演「超恐龍體驗」。
每日表演場次整理：
▪️第一場 ：15:00~15:40
▪️第二場 ：17:00~17:40
▪️第三場 ：19:20~20:00
▪️亮點二、化石考古體驗：
孩子可在挖掘池中化身小小考古學家，親手探索古生物知識。
▪️亮點三、小恐龍探險家：
親子闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電。
▪️亮點四、掠食者市集：
超過100攤恐龍主題市集，美食、文創與親子商品一次滿足。
▪️亮點五、MOMO家族與虎姑婆活動：
童樂會、親子電影院、小老闆二手市集與親子繪畫體驗。
▪️亮點六、珍貴化石展：
6公尺滑齒龍化石及加拿大國寶彩斑菊石展出。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」活動場域大會地圖
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活動現場無論是化石挖掘體驗、恐龍運動體驗區、主題展演舞台，或是親恐龍拍照打卡區，皆湧現滿滿人潮，超恐龍體驗演出更是場場爆滿，觀眾隨著擬真恐龍震撼登場驚呼連連，現場氣氛熱烈沸騰，大小朋友沉浸在宛如置身史前世界的精彩氛圍中。
日期： 2026年4月3日～4月6日
時間：14:00~20:00（市集時間）
地點：衛武營國家藝術文化中心
活動訊息：雄愛學-高雄市政府教育局
門票資訊：免費觀看
▪️亮點一、擬真恐龍演出：
日本DINO-A-LIVE首度來台，6隻恐龍每日3場沉浸式表演「超恐龍體驗」。
每日表演場次整理：
▪️第一場 ：15:00~15:40
▪️第二場 ：17:00~17:40
▪️第三場 ：19:20~20:00
孩子可在挖掘池中化身小小考古學家，親手探索古生物知識。
▪️亮點三、小恐龍探險家：
親子闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電。
▪️亮點四、掠食者市集：
超過100攤恐龍主題市集，美食、文創與親子商品一次滿足。
▪️亮點五、MOMO家族與虎姑婆活動：
童樂會、親子電影院、小老闆二手市集與親子繪畫體驗。
▪️亮點六、珍貴化石展：
6公尺滑齒龍化石及加拿大國寶彩斑菊石展出。
🟡高雄市衛武營「恐龍酷樂園」活動場域大會地圖