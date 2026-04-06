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台南曾文溪口日前出現不明小艇，一度懷疑又是中國人士偷渡來台。海巡署南部分署鍥經過不捨追查，歷經多日蒐證與比對，於4日在基隆查獲非法入境的李姓男子，李男18年前因涉槍砲案潛逃前往中國，因未到案被發布通緝，全案依法移送偵辦。海巡署表示，3月25日16時5分，南部分署在曾文溪口西方5.8浬偵測鎖定1個可疑目標，16時35分守望哨趕抵現場時，發現該目標已停在水際沙灘處，船上未見任何人員，經清查現場跡證，不排除任何可能，立即啟動攔截部署；17時30分另通報警方展開岸際擴大搜索。因案件進入偵查程序，必須保全證據，將小艇帶回保管，不能以廢棄物處理，亦不便對外透露細節，以利專案小組深入偵辦，釐清事實真相。海巡署指出，經專案小組報請台南地檢察指揮，經連日馬不停蹄過濾相關事證後，4日終於在基隆地區查獲非法入境之李姓國籍嫌疑犯，經查李嫌於18年前因改造槍砲案遭通緝前，搭機潛逃中國，全案訊後依違反「入出國及移民法」移送臺南地檢署，原槍砲通緝部分則移送新北地檢署歸案。海巡署強調，持續強化岸海監控及勤務部署，嚴防不法偷渡入境，並呼籲民眾如發現海上異常情事，請撥打「118」報案專線，共同維護岸海治安。