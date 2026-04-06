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▲王鶴棣爆氣打掉跟拍他的私生飯手機，一旁保鑣緊急攔下他。（圖／微博@秋色鋪滿湖光）

27歲中國男星王鶴棣以《蒼蘭訣》等劇爆紅，成為新生代一線演員之一。不料今（6）日卻傳出他在結束籃球活動後，疑似遭到私生飯的包圍，其中一人更是用手機超近距離拍他，讓王鶴棣忍無可忍直接伸手把手機打掉，一旁保鑣緊急攔下。該影片瞬間在網路瘋傳，引發兩派爭論，但大部分的人都喊話抵制私生，並支持王鶴棣保護自己隱私，還表示他的行為只是正當防衛。王鶴棣打掉私生飯的影片今日於微博瘋傳，影片中王鶴棣剛結束籃球活動，但前方卻疑似出現一群私生飯包圍搶拍，手機也離他越來越近，讓王鶴棣忍無可忍直接上前把一名私生飯手機拍掉，引發現場驚呼，身旁保鑣見狀，急忙拉住他，並帶王鶴棣快步離開。據悉，該名私生飯已長期出現在王鶴棣身邊，不只在拍攝現場、籃球場，甚至還到他住家樓下，已嚴重影響藝人私生活。影片瘋傳後，有網友認為王鶴棣行為太過粗暴，但大部分的人都指出這是私人行程，痛斥私生飯行為已嚴重影響到藝人隱私，「請理智追星，在合適的公開場合見面」、「堅決抵制私生行為，這已經違法了，支持王鶴棣保護自己」、「這是正當防衛吧，打掉手機而已，我還覺得太禮貌」、「不要把私生行為美化成粉絲，粉絲不會越界」。王鶴棣在2017年參加偶像真人秀節目《超次元偶像》，最終獲得總冠軍並進入演藝圈。隔年，王鶴棣轉戰演技，主演《流星花園》中的道明寺一角而嶄露頭角。而到了2022年，王鶴棣更是以《蒼蘭訣》中「東方青蒼」一角，登上事業高峰，接連出演多部作品，還跨界大螢幕，與宋茜領銜主演科幻冒險電影《星河入夢》，多樣化演技備受肯定。除了影視上的成就外，身為資深籃球迷的王鶴棣更是在今年蟬聯受邀參加NBA全明星名人賽，讓大家看到他熱血與陽光的一面。同時，他創立的潮流品牌D.Desirable也成功跨界聯名，還在上海、成都、香港、新加坡等地都開設過快閃店（Pop-up Store），成為在各領域都獲得高成就的全方位藝人。