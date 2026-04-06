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民眾黨不分區立委李貞秀近期風波不斷，她日前在直播中情緒激動爆料，指稱新竹市長高虹安曾收受前黨主席柯文哲700萬元；李貞秀隔日迅速道歉，但傳她拒辭立委，甚至放話若自己被除名，將赴法院提起訴訟。曾代表白營參選桃園市議員的曾妍潔，昨（5）日PO出對話截圖爆料，李貞秀批評高虹安是「民眾黨的罪人」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直呼，民眾黨內戰起來，用核彈等級的互相毀滅開轟，「有了這些我們還需要八點檔幹嘛？」張育萌在臉書發文直呼，民眾黨內爆料直接進深水區，李貞秀原本要選竹北市長，跟高虹安鬧翻後私下直接轟「高虹安罪無可赦」、「走到今天完全咎由自取」；再爆民眾黨代表去年就提案，要檢討李貞秀「不適任的不分區資格」，結果提案直接被沒收。張育萌表示，李貞秀跟高虹安早就鬧翻；前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年直接爆料，2022 年，原本竹北市長是李貞秀要選。因為李貞秀很早加入民眾黨，而且她是終身黨員。但高虹安很不爽，因為高虹安要派自己的人選，又想推藍白合。後來，高虹安竹北市長支持國民黨，換來國民黨支持高虹安，所以林耕仁就在新竹市被放鳥。張育萌指出，爆料還有再加碼，高虹安助理費案爆發後，助理早上還在台北上班，結果，「高虹安就派車把助理押到新竹山上」，叫助理不准把事情講出去。禮拜三，原本想選掛民眾黨選桃園議員的曾妍潔，接力爆料說她在去年8月10日黨代表大會當天，就已經提了臨時動議，主張「檢討並免除不適任者的不分區資格」。張育萌續指，提案內容用「陸籍」這個具體和外顯的理由，但曾妍潔先說，「我曾協助該委員渡過『立委群對話外流、被送中評會』的難關」。接著直指「與其接觸後發現，其情緒控管明顯不穩、專業能力亦尚未到位」，最扯的是，曾妍潔的提案在黨代表大會一進場，就直接被沒收，連被討論的機會都沒有。提案被沒收就算了，曾妍潔還直接被送中評會，再加上被出征。張育萌直言，劇情再超展開，林冠年跑去曾妍潔的發文留言，說她「情勒鬼，黃國昌不提名妳就爆料」。曾妍潔氣到反擊，直接貼出李貞秀的對話紀錄，對話紀錄是李貞秀完全不演了，直接說「我到今天還認為高（指高虹安）是台灣民眾黨的罪人，我跟主席也這麼說，高當初在酒駕風波之後就特別打壓自己黨內的市長提名參選人，非常非常之詭異。」張育萌表示，李貞秀還指控高虹安，「謊報軍情說我們根本沒有在認真選」、高虹安「罪無可赦」、「打壓自己責任區內及黨內的參選人，完全置黨的利益不顧」、「走到今天完全咎由自取」，講到這還不夠，李還繼續批說「只能說上帝不會放過任何一個壞人」。張育萌直呼，「真的要發瘋。劇情發展到這，已經不知道要站在誰那邊了；只能說民眾黨內戰起來，用核彈等級的互相毀滅開轟，有了這些我們還需要八點檔幹嘛？」