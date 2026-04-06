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洛杉磯湖人隊今（6）日以128：134不敵達拉斯獨行俠隊，高齡41歲的老國王詹姆斯（LeBron James）眼睜睜看著19歲的怪物新人弗拉格（Cooper Flagg）狂轟45分摧毀防線。這場新舊狀元的殘酷對決，最終演變成了一場充滿史詩張力的加冕儀式。弗拉格全場繳出45分與8籃板及9助攻的準大三元神蹟，不僅在數據上完勝詹姆斯的30分，更讓這位征戰沙場多年的傳奇名將，在賽後發出了令人震撼的感嘆，詹皇表示：「好像看到當年的自己。」面對弗拉格那種摧枯拉朽、毫無畏懼的宰制力，詹姆斯在賽後受訪時罕見流露感性。他坦言在弗拉格身上，看到了自己當年剛踏入NBA時的縮影。詹姆斯對獨行俠隊讓弗拉格擔任控球後衛的決策大加讚賞，他透過媒體感性表示：「我認為把球交給一個年輕人，讓他去經歷那些挫敗是件偉大的事。當你熬過那些艱困時刻，你的成長速度會比其他球員快得多。這正是已故的恩師保羅西拉斯（Paul Silas）在我新秀年對我所做的，他讓我扛起控衛重任，允許我犯錯、去閱讀那些殘酷的防守。在弗拉格身上，我看到了跟我當年的模樣。」身為史上承受最大期待的狀元郎，詹姆斯這20多年來的職業生涯已完美超越了所有人的想像。而如今弗拉格正以同樣駭人的氣勢，踏上通往神壇之路。儘管弗拉格不需要像當年的詹姆斯那樣承擔過多的場外輿論壓力，但他對比賽的熱情與訓練的執著，已徹底征服了這位老國王。詹姆斯霸氣地向這位接班人喊話表示：「我愛他現在所做的一切，我愛他為這支球隊注入的能量。他看起來是如此熱愛籃球，並且為了變強而不斷付出血汗。我絕對是他的超級粉絲！」