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去年以單季60支全壘打震撼大聯盟、並與洋基隊賈吉（Aaron Judge）角逐美聯最有價值球員（MVP）的水手隊當家捕手勞雷（Cal Raleigh），本賽季開局卻陷入前所未有的低迷。截至對陣洛杉磯天使隊的比賽後，勞雷不僅全壘打尚未開張，其驚人的三振率更引發美國媒體與球迷的高度關注與重砲抨擊。目前他在10場比賽共計38打席中吞下20次三振，追平大聯盟150年來的開季紀錄。在昨日對陣天使隊的比賽中，勞雷全場5個打數僅敲出1支安打，卻苦吞3次三振，開季打擊率持續在1成32的低檔徘徊。更令人擔憂的是他的三振數據：在開季前10場比賽中，他在38個打席裡被三振了20次，這項數據不僅高居聯盟之冠，更追平了大聯盟自1876年以來歷史開季前10場的最多三振紀錄。當地媒體《SODOMOJO》直言不諱地指出：「看他打球簡直是一種煎熬。他在面對四縫線速球時頻頻揮空，顯而易見的問題是，他的平均揮棒速度比去年明顯下滑。」儘管勞雷入選了今年的經典賽（WBC），但由於捕手位置主要由道奇隊のスミス（Smith）扛起，導致勞雷在春訓期間參與實戰打擊練習的機會遠少於往年。《SODOMOJO》分析認為，大聯盟投手群顯然洞悉了勞雷目前的狀態，刻意增加速球比例並調整進壘角度，「投手們簡直是在挑釁他增加揮棒速度，但他卻完全跟不上。這已成為水手隊戰績低迷中不可忽視的致命傷。」《運動新聞》（The Sporting News）對勞雷的評價則更為辛辣，指出他對於正中位置速球的揮空率超過一半，「如果持續以這種節奏犯錯，他絕對不可能重現去年的輝煌戰績。這看起來不是單純的低潮，而是球技表現出現了根本性的問題。」昨日比賽中，勞雷雖有一記深遠飛球遭到天使隊右外野手阿德爾（Adell）的神級美技接殺，運氣確實欠佳，但若無法解決揮棒速度變慢的核心問題，這位昔日的「60轟男人」恐將難以擺脫目前的困境。