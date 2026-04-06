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美國空軍F-15E戰鬥轟炸機在伊朗境內墜毀，過了超過一天，在美軍全力搜救下將其從伊朗山區救下，過程離奇掀起議論，美軍更在這次搜救行動損毀了多架戰機及運輸機。外媒盤點這次川普下令搶救這名武器系統官，究竟花費了多少錢。根據紐約時報報導，被擊落的戰機是一架F-15E「攻擊鷹」戰機。根據美國空軍的一份情況說明書指出，F-15E「攻擊鷹」戰鬥機可搭載兩名機組人員，一名飛行員和一名武器系統操作員，用於執行空對空和空對地任務。F-15E戰鬥機以1998年美元計算的單價為3,110萬美元，但《華爾街日報》先前報導稱，新型號的單價已接近1億美元。此外，多家美媒披露在此次救援行動中，美軍使用伊斯法罕以南一座廢棄的伊朗機場跑道，作為前進作戰基地，但在過程中出了些許差錯，因為兩架 C-130「大力神」運輸機陷入地面鬆軟泥土中動彈不得，只得自行損毀，以防落入伊朗手中，並且不得不再派出更多運輸機前往，以完成對受傷第二名機組人員的撤離。英媒衛報也提到，每架改裝型大力神運輸機的價格接近 1.15 億美元。此外，一架參與救援的HH-60「鋪路鷹」直升機也在週五遭到擊中受損，因此很容易推論，這次損失與受損的飛機總成本已超過 2.5 億美元，而這些代價大多只是為了救出第二名機組人員。事實上，除了上述的戰損機型之外，根據美媒揭露這次參與救援行動且被擊墜的還有A-10雷霆二式攻擊機，以及MQ-9「死神」無人機（Reaper），若根據美國空軍網站公開資料顯示，A-10的價格約為1800萬美元，MQ-9「死神」無人機每台價格成本約5650萬美元。