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養到高顏值天使奶貓！飼主認定長大後一定超美

▲這隻白底虎斑色的小貓天生有一雙水汪大眼，五官臉型精緻呈現無害的氣質，額頭還有對稱的黑色斑塊。（圖／Catherine Ren YouTube）

天使奶貓長大幻滅！神仙臉蛋消失：養到詐騙集團

▲貓咪隨著時間長大後，不只體型變得滾胖，最讓人傻眼的是小時候神仙臉蛋直接消失，尤其是原本對稱的斑塊，竟變化成兩道像逗號的眉毛。（圖／Catherine Ren YouTube）

近期有段天使幼貓小時候與長大對比的影片爆紅，一隻白底虎斑色的小貓天生有著水汪大眼，額頭還有獨特的黑色斑塊，原本以為長大後會變成高顏值美貓，沒想到隨著時間長大不只變胖，神仙臉蛋也直接消失，眉毛也變得充滿喜感，讓飼主笑說「根本養到詐騙集團」。YouTube頻道「Catherine Ren」經常分享可愛逗趣動物影片，近期頻道上傳一支貓咪長大反轉短片，在網路上得到廣大迴響。影片中提到有網友意外收養一隻漂亮的幼貓，這隻白底虎斑色的小貓天生有一雙水汪大眼，五官臉型精緻呈現無害的氣質，額頭還有對稱的黑色斑塊，讓貓咪看起來更加稀有獨特。貓咪小時候就一臉高顏值，讓飼主對長大後的牠十分期待。但貓咪隨著時間長大後，不只體型變得滾胖，最讓人傻眼的是小時候神仙臉蛋直接消失，尤其是原本對稱的斑塊，竟變化成兩道像逗號的眉毛，還一臉驚恐樣顯得更加滑稽，讓飼主哭笑不得直喊「根本養到詐騙集團」。影片吸引多達13萬觀看，不少網友對於貓咪長大後轉變感到震驚，留言驚呼「小時候長的很可愛，長大後長的很歡樂」、「這句話說的真好，歲月真是一把殺豬刀，小時候好可愛，長大後好特別」、「小時候很可愛，長大了去學川劇」；但也有人反而大讚「長大後圓滾滾的還是很可愛」、「小時候長大都一樣可愛」。