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苦主現身：全家掛急診「4小時狂拉10幾次」

▲高雄市正義市場爆出春捲食物中毒事件，市府衛生局5日前往攤位採檢釐清。（圖／高雄市衛生局提供）

急診室擠滿患者 通報集體食物中毒

規避稽查遭重罰36萬！停業7日送辦

清明節習俗吃春捲（潤餅），卻有民眾慘食物中毒！在高雄市苓雅區正義市場內的老牌春捲攤，已是經營40年的老店，4月4日起開始有消費者食用後上吐下瀉。根據高雄市衛生局最新統計，高雄正義市場爆出春捲中毒事件，已經營40年的春捲攤，引發嚴重食安危機。有苦主在Threads發文爆料，4月4日和家人到高雄正義市場買春捲，當天中午6個人食用，下午開始家人陸續出現狀況。而該苦主則是在晚間8時開始感覺到肚子痛，晚間10時狂拉肚子，苦主表示：「不來不知道、來了嚇一跳」，，高雄長庚隨即通報集體食物中毒。苦主也苦不堪言：「清明節吃潤餅習俗從今日剔除。」截至今（6）日上午9時，共有10家醫療院所通報至少134人疑似食物中毒，其中29人住院持續治療中。高雄市衛生局前往該攤位調查，現場只賣剩春捲皮，因此抽驗春捲皮、花生粉、糖粉、冰塊4件食材，熟食砧板、熟食刀具等環境檢體2件，以及員工、患者人體檢體8件，感染源需待檢驗後釐清。不過依據GHP規範稽查，高雄正義市場該春捲攤多項不合格，已遭衛生局責令即日起停業7日。且因攤商第一時間未主動配合，涉嫌規避妨礙行為，隱匿販售的春捲內含蛋品及肉絲，將依法裁罰36萬元，移送地檢署偵辦。