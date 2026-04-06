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▲高雄市正義市場爆出春捲食物中毒事件，市府衛生局5日前往攤位採檢釐清。（圖／高雄市衛生局提供）

▲嚴重的腹瀉和嘔吐，是感染諾羅病毒最大宗的症狀。（示意圖／NOWnews資料照）

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，通報人數已經達134人，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，春捲裡包著高麗菜、豆干、花生粉等食材，在醫學上，攝氏7度到60度被稱為「危險溫度」，這區間容易讓細菌在食物中滋生，其中細菌性食物中毒則以「大腸桿菌」及「金黃葡萄球菌」最常見。顏宗海說明，春捲、潤餅中的豆干、豆芽菜、高麗菜、花生粉，富含水分和營養，但若在室溫下擺放超過1至2小時，微生物就會趁機入侵，不過此次發生的春捲中毒事件，究竟是哪一項配料出了問題？還有待相關單位進一步化驗釐清。顏宗海表示，一般民眾如果吃到微生物汙染的食物，可能會引起急性腸胃炎，常見的症狀為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、甚至發燒，多數人只要服用腸胃道藥物就可康復。但對免疫力不好的族群，包括老年人、幼兒、懷孕婦女，或糖尿病、肝硬化等疾病患者，嚴重的腸胃炎可能會合併脫水、電解質不平衡、代謝性酸中毒、敗血症，造成生命危險。顏宗海提醒，許多細菌在攝氏7至60度皆能生長繁殖，因此保存低於攝氏7度可抑制微生物孳生，加熱高於攝氏70度可徹底殺菌。平時也要配合4項措施防範病毒入侵。微生物存在廚房各角落，因此準備食物前中後，都要徹底清潔雙手及餐具、砧板和檯面。生食、熟食要避免使用同一個砧板，購買及保存時不要靠在一起。食物要徹底煮熟，才能殺死有害微生物。熟食要在1至2小時内吃完，若吃不完須盡快冷藏，才能避免微生物汙染食物。