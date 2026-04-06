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近年民眾隱私意識抬頭，加上政府強化資安並升級健保卡元件，財政部高雄國稅局表示，自2025年起，四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）內的多媒體資訊機（KIOSK），將不再提供以「健保卡」認證取得綜所稅所得及扣除額資料查詢碼，以及補印稅額試算繳納單服務。高雄國稅局指出，過去民眾可透過健保卡在KIOSK完成認證並取得查詢碼或列印相關文件，此措施自網路報稅推行以來已行之有年，預估此次調整將影響全台約3萬8000人。不過，納稅義務人於114年度綜所稅申報期間，仍可透過其他方式取得查詢碼與相關文件。包括使用自然人憑證於KIOSK查詢碼列印，或以自然人憑證、行動自然人憑證補印稅額試算繳納單；也可至「財政部電子申報繳稅服務網」，使用健保卡（搭配密碼）、自然人憑證、行動自然人憑證或手機門號認證等方式查詢。此外，民眾亦可憑通知書上的查詢碼辦理申報，或攜帶身分證至各地國稅局、分局、稽徵所及服務處臨櫃申請查詢碼與補印繳納單。高雄國稅局提醒，KIOSK仍提供114年度報稅相關服務，包括以自然人憑證列印查詢碼、補印稅額試算繳納單，以及透過身分證字號與繳納單編號列印網路申報繳納單。不過高雄國稅局建議，手機報稅仍是最簡便的方式，透過行動電話認證即可完成身分驗證，不僅能避開排隊人潮，在家就能快速完成申報，提升整體效率。