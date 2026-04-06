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國民黨近日來透過影片宣傳「和平我們才能安心躺平，來享受一切」，為主席鄭麗文赴中參加「鄭習會」鋪路，對此民進黨立委林月琴秀出外媒報導中國青年「躺平」現象，意指面對長工時、高壓競爭、職業倦怠、房價負擔與向上流動困難後，對未來失去效能感，呼籲鄭麗文既然要去見習近平，不妨順便問問他「一個政權，究竟做了什麼，才會讓青年從努力奮鬥，走到只剩『躺平』這種自嘲？」林月琴表示，國民黨最近把「躺平」當成政治訴求，鄭麗文如果有見到習近平，或許正好可以請益交流，中國的獨裁是怎麼讓中國青年世代，把「躺平」變成最無力的自嘲。林月琴說，「躺平」不是輕鬆過日子的浪漫想像。《BBC》對中國青年「躺平」現象的報導指出，所謂躺平，是一些年輕人面對長工時、高壓競爭、職業倦怠、房價負擔與向上流動困難後，對未來失去效能感；不是年輕人不想努力，而是當一個社會讓青年越來越不相信，努力能換來希望，最後只能被迫一項一項放棄愛情、婚姻、生育、購屋，甚至對未來的期待最後選擇從無窮無盡的拚搏中抽離。這不是理想生活，而是失望之後的自嘲。林月琴表示，所以一個真正有前途的國家，絕對不是把「躺平」包裝成口號，也再次呼籲鄭麗文，既然要去見習近平，不妨順便問問他「一個政權，究竟做了什麼，才會讓青年從努力奮鬥，走到只剩『躺平』這種自嘲？」林月琴說，台灣要的不是讓青年躺平的政治。台灣要的和平政治，是讓青年以人權為基礎，有言論自由，說得出意見，能獨立自主參與國家的未來，不必活在外在威脅的恐懼裡。