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小S停工一年回歸《小姐不熙娣》首集今晚播出

▲為了歡慶小S回歸，約50名班底和藝人朋友齊聚，讓她相當感動。（圖／小姐不熙娣IG@ebcdeegirlstalk）

藝人好友、節目班底歡慶回歸 小S感動吐心聲

小S鬆口首集爆點 派翠克遭爆戀情急否認

▲小S（右）開玩笑爆料派翠克（左）將在首集認愛緋聞女友檸檬。（圖／小S IG@elephantdee）

小S（徐熙娣）經歷喪姐之痛停工一年，日前宣布回歸《小姐不熙娣》，首集於今晚（6日）播出。官方搶先釋出外景特輯花絮，只見許多節目班底齊聚歡迎小S回歸，讓她感動泛淚，直呼：「我真的很想念大家。」另外，小S先前與主持搭檔派翠克一同直播，鬆口首集爆點，更直接爆料派翠克戀情，讓對方當下崩潰反駁，互動笑翻網友。小S停工一年宣布回歸《小姐不熙娣》，首集節目於今晚10點播出，讓許多觀眾期待不已。製作單位搶先在IG上曝光「外景特輯」花絮，只見檸檬、蘿莉塔、 玉兔 鄭如吟、Peggy、張琳、筱筱、朱琦郁、木木老師，等約50名班底和藝人朋友齊聚，手拿花束以及燈牌歡慶小S回歸，讓她又驚又喜說：「我真的很想念大家。」不過，下秒小S不改幽默個性表示：「我今天光看到你們來，我就已經很感動了，雖然人沒有很多。」依舊是笑果滿點。另外，日前小S與派翠克合體直播，預告回歸首集節目於今晚正式播出。小S除了透露首集不是在攝影棚錄製，而是在室外，還預告內容「非常新穎的內容跟呈現方式，世界上沒有人做過這樣的題材」。直播當下也不改惡搞本性，一直吐槽派翠克，還爆料他將在首集認愛緋聞女友檸檬（林芳婧），讓對方立刻跳起來否認，躲到布簾後直呼：「這是直播欸！」兩人再次合體主持肯定有滿滿亮點。經歷大S離世的傷痛，小S再次回到螢光幕前，坦承一開始錄製的時候情緒都會高高低低，但派翠克都幫她控制得很好，「也許不習慣看到崩潰大哭的小S，或是明明應該悲傷中卻又大笑的人」，但她認為不管喜不喜歡，都是用最真實的情緒去錄《小姐不熙娣》。