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▲吳慷仁（右）與孫儷（左）的超強演技，被大讚是高手過招。（圖／微博@劇集危險關係）

金鐘視帝吳慷仁首部陸劇作品《危險關係》，已在上個月31日正式開播。劇中他飾演狂PUA妻子的斯文敗類羅梁，與孫儷化身關係扭曲的夫妻。而近日有網友瘋傳兩人對手戲，其中吳慷仁瞬間變臉的變態演技，與孫儷無助崩潰的模樣，更是讓全網看到起雞皮疙瘩，大讚他們的超強演技。《危險關係》講述一對關係扭曲的夫妻關係，丈夫羅梁（吳慷仁 飾）表面溫柔，私底下卻是私文敗類。他在遇到陷入低潮的大學講師顏聆（孫儷 飾）後，開始用心理學背景，進行一系列PUA的操作。兩人的對手戲更是精彩，吳慷仁以退為進向孫儷施壓，透過摔東西、嘶吼來演出癲狂情緒，孫儷也完美演出被PUA的窒息感與無助、默默地流淚。兩人的戲也讓粉絲看得既緊張、又大呼過癮，大讚根本是高手過招，「這演技看得我都起雞皮疙瘩了」、「沒有一句台詞就堆疊出滿滿情緒」、「演技教科書」、「我看得背脊發涼了」。《危險關係》講述36歲的單親媽媽、大學講師顏聆，在面臨副教授職稱評定的關鍵，又遭遇閨蜜離奇自殺，陷入低谷時期中，遇到了宛如救世主般，闖入她生活的溫文儒雅精神科醫生羅梁。羅梁利用專業的心理學背景，精準捕捉顏聆內心的脆弱，透過一系列精心設計的「偶然」與體貼，迅速瓦解了她的心理防線，並步入婚姻。不料婚後羅梁逐漸顯露出「斯文敗類」的本質，開始對顏聆實施系統性的情感操控，透過忽冷忽熱、刻意失蹤再示愛，製造對方的焦慮與依賴，還監控妻子的社交圈，在家中裝監視器，並以「保護」之名讓她與外界斷聯，使其精神澈底依附於他，兩人因此身陷不健康的親密關係之中。