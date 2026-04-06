我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨近日來透過影片宣傳「和平我們才能安心躺平，來享受一切」，為主席鄭麗文赴中參加「鄭習會」鋪路，對此臉書粉專「聲量看政治」分析，這支影片藍營自己打出來的正面宣傳沒有擴散，反倒是綠營與反對者接手轉傳、批判、嘲諷後，才把聲量推送出去，「有時候有聲量不等於有支持，很多時候只代表你翻車翻得很大聲」，這次國民黨的問題，是太相信一句空話可遮蓋兩岸的虛偽現實，結果讓更多人確認一件事，這個黨講的和平，離台灣人真正想要的安全感，還差得非常遠。對於國民黨釋出影片宣傳「和平我們才能安心躺平，來享受一切」，該臉書表示，原本想打的大概是反戰、安定、降低焦慮，結果社群接收到的，卻是一種近乎投降式的放棄感。從報導來看，幾乎都不是順著國民黨的意思走，反過來還把「躺平」讀成擺爛、卸責、親中，直接連到「擋軍購還敢妄想和平」，簡直笑死。該臉書指出，從YT上的擷取的觀看數字也說明，這支影片藍營自己打出來的正面宣傳沒有擴散，反倒是綠營與反對者接手轉傳、批判、嘲諷之後，才把聲量推送出去，「有時候，有聲量不等於有支持，很多時候只代表你翻車翻得很大聲」。臉書表示，問題就出在「躺平」這個詞本身，在網路上的意思從來就不是和平、安居樂業或穩定生活的意思，比較像是一種對現實無力之後的消極自保。對左岸的年輕世代來說，躺平甚至帶著一種更苦的象徵意義，「我努力過了，但大環境就是不給我機會」。國民黨把這個字拿來做兩岸政治廣告，還以為自己很懂年輕人，殊不知，是用一整代人的無力感當文宣素材，卻完全沒意識到自己在說什麼。臉書提到，把這種影片放在鄭習會前夕，時間點讓外界很自然把整部影片翻譯成，只要不抵抗、不備戰、不堅持主體性，就可以換來安穩。於是「和平才能躺平」就被理解成，把和平建立在對強權低頭的幻想上的政治訊號，這也理所當然，「從傳播學的角度來看，國民黨這部影片最大的問題，是不知道自己在講什麼」。臉書表示，影片原本想講的是人民怕戰爭、社會需要安定，但因為選了一個過度輕浮、又帶著中國網路負面色彩的詞，整個論述理所當然被外界改寫成國民黨不理解台灣人的焦慮，不理解青年困境，也不理解中國威脅的現實重量。一句話能被社會這麼快翻譯成反效果，不只是文案大出包，根本就是國民黨對台灣社會毫無判讀能力，大概文案構想也是對岸的AI來的吧？臉書提到，這波翻車暴露的，其實是國民黨一個老問題。他們總以為只要講和平，人民就會買單；只要反戰，社會就會感動；只要把民進黨塑造成麻煩製造者，自己就能坐穩安定代表的位置。但台灣社會現在不是20年前了。多數人討厭的，是那種不談代價、不談現實、不談中國壓力，只想用一句漂亮口號把風險蓋掉的假和平。最後臉書表示，所以這波聲量的本質，是台灣人從這部影片裡，看見一個腐朽老政黨對現實的誤判，以及對台灣處境長期的逃避。有聲量，未必是加分，有時只是大家一起看你出糗。這次國民黨的問題，是太相信一句空話可以遮蓋整個兩岸的虛偽現實。結果讓更多人確認了一件事，這個黨講的和平，離台灣人真正想要的安全感，還差得非常遠。