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美國空軍F-15E戰鬥轟炸機在伊朗境內墜毀後，失聯超過一天的武器系統官被美軍救出，美國總統川普證實此事，並向美媒透露了這場救援行動之初，這名失聯飛官發出求救的第一時間，川普的反應卻有些疑惑。根據Axios報導，川普透露，美國最初擔心被伊朗擊落的F-15戰機上，這名受困的機組人員所發出的訊息，是伊朗引誘美軍進入陷阱的詭計。川普提到，約有200名來自特種作戰部隊人員參加了這次行動，在確認營救行動後數小時後，川普形容，「成千上萬的野蠻人正在追捕他，甚至連民眾都在尋找他。他們還發出懸賞」；這名飛官藏在山體的一個縫隙裡，美國CIA利用自身獨家的技術發現了他。川普稱，美軍掌握了關於這名軍官位置的「緊急資訊」，但收到一條無線電消息後，官員們懷疑他可能被伊朗俘虜，川普進一步透露，武器系統操作員彈射逃生後，透過無線電發出了一條簡短卻不尋常的訊息。 他說「一切權能屬於神（Power be to God ）」。一位美國國防官員證實了川普的說法，但表示原話是「上帝是仁慈的」。美國國防部長赫格塞斯週日早上在X貼文中使用了「上帝是仁慈的」這句話。然而，川普第一時間聽到當下認為，這聽起來像是穆斯林會說的話。不過，認識這名武器系統官的人立即解釋，他是個虔誠的信徒，所以他那樣說也合情合理。國防部官員證實了這項說法。 「起初情況並不完全明朗，但我們堅持調查，最終確認他還活著，沒有被俘虜。認識他的人都說他是個虔誠的信徒。」美國國防官員稱，週五的第一次大膽迅速的突襲行動是在白天進行，而第二次行動則是在伊朗境內建立臨時基地後於夜間進行的，「兩名機組人員相距數英里。到處都是伊朗伊斯蘭革命衛隊士兵」；川普也透露，在搜救兩名機組員的過程中，以色列國防軍「稍微」幫助了美軍。