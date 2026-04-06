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吞嚥卡關別輕忽！罕見食道疾病易被誤當胃食道逆流

▲奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤表示，胸痛、飯後吐出未消化、體重掉不停，恐不是常見的胃食道逆流，而是盛行率僅十萬分之一的「食道弛緩不能症」。（圖／奇美醫院提供）

真假逆流分不清？嘔未消化食物要當心！

「食道弛緩不能症」目前無法治癒！以「緩解症狀」為主

▲「食道弛緩不能症」目前無法治癒，治療方式以緩解症狀為主。（圖／奇美醫院提供）

症狀別等惡化！早期發現，及早治療

50歲陳姓患者近半年來用餐時總覺得食物卡在胸口，嚴重時還會出現呼吸受壓迫、胸痛等症狀，短短幾個月體重就下降5公斤，一度擔心自己罹患食道癌。經詳細檢查後，確診為罕見的「食道弛緩不能症（Achalasia）」，透過精確的微創手術切開緊縮的肌肉，吞嚥困難情形獲得改善，術後已能重溫大口喝水的暢快，擺脫長期以來進食不順的困擾。進食總是覺得胸口卡卡、甚至飯後吐出未消化的食物嗎？奇美醫療財團法人奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤表示，這恐不是常見的胃食道逆流，而是罹患了盛行率僅十萬分之一的「食道弛緩不能症」。由於下食道括約肌的神經病變，導致食道末端這道「閘門（括約肌）」無法放鬆，食物堆積如洩洪道受阻，長期下來食道像氣球般被撐大、變形。奇美醫院透過精確診斷與微創手術治療，有效緩解症狀，避免演變成「大食道症」甚至增加癌變風險。許多病人在病發初期會出現胸痛、燒心感或胃酸逆流，常被診斷為「胃食道逆流」，但長期服用氫離子幫浦抑制劑（PPI）卻不見成效。若發現治療後效果不彰，或嘔吐物多為未消化食物，就應提高警覺。奇美醫療財團法人奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤提醒，此病與胃食道逆流的治療邏輯截然不同，臨床上能透過食道攝影、內視鏡及高解析度食道壓力檢查，評估食道結構的形變程度，避免延誤治療時機。奇美醫療財團法人奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤說明，雖然食道弛緩不能症目前無法完全治癒，但透過適當的醫療介入，能極大地緩解症狀、改善生活品質。現行治療方法大致分為保守治療與外科手術兩方面，其中，藥物或肉毒桿菌注射的效果通常較短暫且復發率較高，較不作為長期首選。以氣球撐開緊縮的賁門，但可能需多次治療，且緩解時間不一，可作為第一線治療之一。完全透過內視鏡經口進行，外觀不會留下傷口且恢復快，能有效改善吞嚥困難。外科醫師能直接觀測食道與胃接合處的外層肌肉，精確切開緊縮的肌肉層，可同步進行「抗逆流術(Fundoplication)」，有效降低術後胃酸逆流的發生率；透過微創內視鏡技術，傷口小、預後佳、病人術後疼痛感低。陳照坤強調，食道弛緩不能症雖然罕見，但若長期忽略「吞嚥困難」，不只會造成營養不良，可能導致食道持續擴張，增加黏膜病變風險甚至食道癌風險，也可能因食物逆流引發反覆吸入性肺炎。若民眾發現進食時有胸口阻滯感、飯後不自覺嘔吐、或經常性咳嗽，應儘早就醫檢查，找出真正原因。