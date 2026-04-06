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60萬YouTuber突然過世 家人證實ゼパzepa成為天使

zepa介紹 獨特風格吸粉無數、社群近百萬粉絲追蹤

日本知名女YouTuberゼパ（zepa）擁有60萬訂閱戶，IG跟X也分別有10萬跟25萬，但今（6）日她的X發出訃聞，證實zepa已經過世，「這樣突如其來的訃聞，也代替本人向大家致上歉意。」該則貼文引爆5000萬瀏覽，加上她3月底更發文寫下「聽說酒精依賴症的平均壽命大概只有50歲左右……那我是不是已經走過一半了……」死亡原因更讓外界瘋傳不單純。zepa的X今天突然上傳訃聞，她的家人寫下：「很抱歉突然帶來這樣的消息，ゼパ（zepa）已經突然離世，這樣突如其來的訃聞，也代替本人向大家致上歉意。」也透露葬禮已低調舉行，衷心感謝大家生前對她的關照與厚愛。對於突然的死訊，zepa的粉絲錯愕到不行，湧入貼文留言「真的不敢相信」、「還沒有真實感」、「她5天前明明還有發文……」。zepa今年27歲，3月31日還發文表示：「聽說酒精依賴症的平均壽命大概只有50歲左右……那我是不是已經走過一半了……」雖然死因未公開，但大家也翻出該則貼文，表示「細思極恐」，覺得zepa身亡的原因應該不單純。zepa於1999年12月7日在關西出生，是三胞胎中的長女，以地雷系穿搭（外表很精緻可愛，卻呈現陰鬱氛圍的風格）和Strong Zero無害的反差風格打開知名度。她平時透過日常分享與極具個人特色的講話方式累積大量粉絲，YouTube擁有60萬訂閱，IG為10萬，X則有25萬名粉絲，她最近都還持續更新社群，最新的貼文竟是離世消息，讓外界一時難以接受。