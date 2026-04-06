澱粉控尖叫！日本SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店，過去深受歡迎的生吐司放題回來了，官方宣布，市政府旗艦店、板橋大遠百店回歸100分鐘生吐司吃到飽活動，平日兩時段可享極生奶油牛奶生吐司、鹽之花奶油捲等21種麵包、搭配咖啡拿鐵等6款飲料，每人449元吃到飽，本文整理包括兒童價格、菜單、訂位資訊一次掌握。
SAKI嵜本生吐司吃到飽回歸！21種麵包、6款飲料 菜單搶先看
SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店已經6歲了！官方表示，再次推出「生吐司放題100分鐘吃到飽」限時活動；還透露今年調整了出爐節奏與場次安排，「並增加了用餐時間」，要讓消費者整體用餐體驗更順暢。
根據店家公布的菜單，SAKImoto放題有「21種麵包、6款飲料」通通吃到飽，但「菜單每天依現場為主」。
◾️21種麵包：極生奶油牛奶生吐司、極美自然生吐司、極芋生吐司、極葡萄生吐司、極起士生吐司、裸麥核桃生吐司、極起士火腿生吐司、極地瓜生吐司、法芙娜巧克力生吐司、迷你奶黃生吐司、迷你大蒜生吐司、迷你香芋生吐司、鹽之花奶油捲、玉米濃湯奶油捲、究好豬肉鬆麵包、帕馬森奶油捲、黃金菠蘿包、日式紅豆餐包、瑪格麗特麵包、蒜香奶油捲、杏仁奶油捲。
◾️6款「飲料」：美式、拿鐵、特濃紅茶、紅茶拿鐵、胭脂莓果茶（不含咖啡因）、鮮奶。
100分鐘生吐司吃到飽！市政府、板橋兩店訂位資訊一覽
SAKImoto嵜本高級生吐司專門店回歸100分鐘生吐司吃到飽活動，活動將於2026年4月16日至5月7日限時登場，放題時間為平日12:00-13:40、15:00-16:40兩個時段。
提醒大家，建議大家請準時入場，最後30分鐘為最後點餐時間；詳情請見店內公告，優惠不併用，圖片僅供參考，以現場供應為準，拾楀餐飲集團有活動修改及最終解釋權。
SAKImoto嵜本 市政府旗艦店 餐廳資訊
地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷16號（捷運市政府站步行1分鐘）
訂位：請透過官方FB、IG私訊訂位
時間：周一至周日10:00-20:00
價格：成人每位449元，6歲以下幼兒免費、身高130公分以下幼兒優惠399元
SAKImoto嵜本 板橋大遠百店 餐廳資訊
地址：新北市板橋區新站路28號1樓（捷運板橋站步行3分鐘）
訂位：https://reurl.cc/O6VNX7
時間：周一至周日11:00-22:00
價格：成人每位449元，6歲以下幼兒免費、身高130公分以下幼兒優惠399元
英格莉莉：統一時代百貨台北店開幕！限定「花園秘境熔岩鬆餅塔」
六角國際集團旗下「Engolili 英格莉莉」創立七週年，全台第七間門市進駐統一時代百貨台北店，以「花園秘境」為設計主軸，打造近百席自然植感空間，吃得到「羅勒燒烤雞腿燉飯」主食、「
旭日番茄燒烤牛排義大利麵」等餐點，還有限定甜點「花園秘境熔岩鬆餅塔」開吃；推薦「 花園秘境雙人套餐」會員專屬優惠價1298元（市值1490元）。
Engolili英格莉莉 統一時代百貨台北店開幕優惠，即日起至4月10日，活動期間單點兩份主餐以上
，免費贈送「 花園秘境熔岩鬆餅塔」乙份（市值390元，每日現場排隊限量30份、電話訂位限量30份，送完為止）；即日起至5月15日，到店符合每桌低消， 即贈「鐵鍋鬆餅兌換券」乙張（市值320元，限量1000份， 送完為止）。
Engolili英格莉莉 統一時代百貨台北店 餐廳資訊
地址：台北市信義區忠孝東路五段8號3樓（統一時代百貨3F）
電話：02-27223598
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SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店已經6歲了！官方表示，再次推出「生吐司放題100分鐘吃到飽」限時活動；還透露今年調整了出爐節奏與場次安排，「並增加了用餐時間」，要讓消費者整體用餐體驗更順暢。
◾️21種麵包：極生奶油牛奶生吐司、極美自然生吐司、極芋生吐司、極葡萄生吐司、極起士生吐司、裸麥核桃生吐司、極起士火腿生吐司、極地瓜生吐司、法芙娜巧克力生吐司、迷你奶黃生吐司、迷你大蒜生吐司、迷你香芋生吐司、鹽之花奶油捲、玉米濃湯奶油捲、究好豬肉鬆麵包、帕馬森奶油捲、黃金菠蘿包、日式紅豆餐包、瑪格麗特麵包、蒜香奶油捲、杏仁奶油捲。
◾️6款「飲料」：美式、拿鐵、特濃紅茶、紅茶拿鐵、胭脂莓果茶（不含咖啡因）、鮮奶。
SAKImoto嵜本高級生吐司專門店回歸100分鐘生吐司吃到飽活動，活動將於2026年4月16日至5月7日限時登場，放題時間為平日12:00-13:40、15:00-16:40兩個時段。
提醒大家，建議大家請準時入場，最後30分鐘為最後點餐時間；詳情請見店內公告，優惠不併用，圖片僅供參考，以現場供應為準，拾楀餐飲集團有活動修改及最終解釋權。
SAKImoto嵜本 市政府旗艦店 餐廳資訊
地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷16號（捷運市政府站步行1分鐘）
訂位：請透過官方FB、IG私訊訂位
時間：周一至周日10:00-20:00
價格：成人每位449元，6歲以下幼兒免費、身高130公分以下幼兒優惠399元
SAKImoto嵜本 板橋大遠百店 餐廳資訊
地址：新北市板橋區新站路28號1樓（捷運板橋站步行3分鐘）
訂位：https://reurl.cc/O6VNX7
時間：周一至周日11:00-22:00
價格：成人每位449元，6歲以下幼兒免費、身高130公分以下幼兒優惠399元
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Engolili英格莉莉 統一時代百貨台北店 餐廳資訊
地址：台北市信義區忠孝東路五段8號3樓（統一時代百貨3F）
電話：02-27223598