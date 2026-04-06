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美國與伊朗戰爭進行超過一個月，稍早傳出雙方正在討論一份為期45天的停火協議。路透披露，協議由巴基斯坦負責斡旋，結束對抗行動的計畫最快可能在6日生效，包含重新開放荷姆茲海峽，目前暫時被稱為伊斯蘭馬巴德協議。根據路透報導，引述一名知悉相關提案的消息人士說法稱，伊朗與美國已收到一項結束敵對行動的計畫，該計畫可能於週一生效，並重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。報導提到，這項結束對抗行動的框架由巴基斯坦制定，伊朗及美國雙方都已接到這項提案，該方案採取兩階段方式，首先立即停火，其後達成一項全面協議，這名消息人士稱，所有要素都需一致談妥，初步共識將以備忘錄形式呈現，透過唯一溝通管道是巴基斯坦以電訊方式敲定。路透透露，巴基斯坦陸軍總司令穆尼爾（Field Marshal Asim Munir）整晚都在與美國副總統范斯（JD Vance）、特使威特科夫（Steve Witkoff）以及伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）保持聯繫。根據該提案，停火將立即生效，並重新開放荷姆茲海峽，之後將有15至20天時間敲定更廣泛的和解方案。這項暫定名為「伊斯蘭馬巴德協議（Islamabad Accord）」的協議，將包含針對該海峽的區域框架，並在伊斯蘭馬巴德進行最後的面對面談判。美國與伊朗官員對此消息尚未立即作出回應。巴基斯坦外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）也未有評論。路透進一步引述消息人士稱，最終協議預計將包括，伊朗承諾不發展核武器，以換取解除制裁以及釋放遭凍結資產。兩名巴基斯坦消息人士表示，儘管民間與軍方的外交接觸已加強，但伊朗尚未作出承諾。