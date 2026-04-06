電影《陽光女子合唱團》進軍中國，已於本月4日正式上映，據平台貓眼專業版統計顯示，目前票房累積944萬人民幣（約4372萬新台幣），暫居2026年清明檔期票房榜第10。五月天主唱阿信情義相挺，這幾日連續發文替電影催票「這兩天有多少人在電影院哭了？」文中阿信透露看完電影後的「災情」像是哭到頭痛、睫毛黏在一起，幽默標記陳意涵說：「不用出來負責嗎？」
《陽光女子合唱團》中國上映 五月天阿信發文催票
《陽光女子合唱團》在台灣票房突破7.4億，近日正式在中國上映，不僅演員們努力跑宣傳，阿信也連續在微博上發文催票，表示：「謝謝這部電影，在年假的尾聲給了我一股溫柔的力量。」今（6）日則再度PO出電影海報問說：「這兩天有多少人在電影院哭了？大家跟我說用了多少衛生紙？」
此外，阿信也分享看完電影後出現的「災情」，包括哭到頭痛、眼睛腫成青蛙、上下假睫毛黏在一起、看完電影上廁所發現紙巾全用光，讓他打趣標記陳意涵：「不用出來負責嗎？」
票房不如台灣亮眼 《陽光》票房出爐排第10
《陽光女子合唱團》因排片場次不多陷入苦戰，票房不如台灣亮眼，票房佔比1.7%。在阿信大力推薦下，不少網友去看電影，留言回應：「從頭哭到尾，沒有聽你的話帶面紙手上全是眼淚」、「哭倒頭痛怎麼辦，有沒有藥吃」、「我今晚去哭，等著」。
值得一提的是，《陽光女子合唱團》領有台灣政府1800萬元的補助金，然而進軍中國後卻自稱「中國台灣」，更轉發國台辦統戰文章「一個中國，一份感動」，讓不少台灣網友炸鍋。文化部長李遠昨日提到，近期將召開會議，決定是否要求退回輔導金。
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《陽光女子合唱團》在台灣票房突破7.4億，近日正式在中國上映，不僅演員們努力跑宣傳，阿信也連續在微博上發文催票，表示：「謝謝這部電影，在年假的尾聲給了我一股溫柔的力量。」今（6）日則再度PO出電影海報問說：「這兩天有多少人在電影院哭了？大家跟我說用了多少衛生紙？」
票房不如台灣亮眼 《陽光》票房出爐排第10
《陽光女子合唱團》因排片場次不多陷入苦戰，票房不如台灣亮眼，票房佔比1.7%。在阿信大力推薦下，不少網友去看電影，留言回應：「從頭哭到尾，沒有聽你的話帶面紙手上全是眼淚」、「哭倒頭痛怎麼辦，有沒有藥吃」、「我今晚去哭，等著」。