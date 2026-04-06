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10年經典落幕！海豚傳說《跳浪奇緣》不只是表演

▲遠雄海洋公園《跳浪奇緣》在4月6日為最終場演出。（圖／遠雄海洋公園提供）

▲《跳浪奇緣》是花蓮海洋公園招牌秀。（圖／遠雄海洋公園提供）

園區場域改造升級轉型！打造「海豚守護基地」

花蓮遠雄海洋公園宣布，海洋劇場經典的《海豚傳說－跳浪奇緣》今（6）日最終場演出。《跳浪奇緣》自推出以來，以東海岸古老傳說結合海洋教育與動物互動，陪伴無數遊客走過近10年時光，成為許多粉絲心中最具代表性的回憶之一。《跳浪奇緣》在清明連假最後一天迎來最終場演出，為這段長達近10年的海洋故事畫下感動句點。遠雄海洋公園表示，海豚傳說《跳浪奇緣》不僅是一場表演，更承載著推廣海洋教育與傳遞保育理念的重要使命。多年來透過演出，讓更多民眾認識海豚生態與保護海洋的重要性，也累積了深厚的情感連結。《跳浪奇緣》是遠雄海洋公園發展海洋教育的代表性演出，透過在地古老傳說與生動表演，將海洋教育與動物保護理念融入節目之中。演出中海豚與照護員之間的默契互動，更呈現一段充滿勇氣與守護海洋的精彩旅程。10年來，這部演出不僅為大小朋友帶來歡笑與感動，也在潛移默化中傳遞尊重自然、珍惜海洋生態的重要價值。透過寓教於樂的劇情與互動設計，《跳浪奇緣》成為推廣海洋保育的重要媒介，留下無數溫暖回憶。遠雄海洋公園說明，在最終場演出結束後，園區將進行場域改造，打造以動物照護、教育、科學為核心的「海豚守護基地」。未來將以動物福利與海洋教育為主軸，導入生態解說與教育展演，讓遊客更深入理解海豚生態與保育價值。「海豚守護基地」預計暑假前完成優化並重新開放，透過情境敘事與知識融合，打造沉浸式學習體驗。未來遊客可在參與中理解海洋生態與永續議題，讓展演成為連結人與海洋的重要媒介。紀念《跳浪奇緣》的精彩歲月，園區推出「買大送小」限時優惠。活動期間內，買1張全票（優惠票不適用）可攜帶1名12歲以下孩童免費入園，優惠至4月30日。