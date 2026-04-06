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▲鄒暟澐（左）曬出與柯震東（右）合照，澄清自己是男生。（圖／鄒暟澐Threads@calvin_tsou）

藝人柯震東、王柏傑等人主演的Netflix影集《乩身》，已在2日正式上線。柯震東在劇中飾演三太子（王柏傑 飾）在陽間的乩身。其中一段他與陳七殺（陳以文飾）對決後，遇到對方養的白髮小鬼，之後白髮小鬼也有不少戲分，火速引發外界注目。而這個角色其實由童星鄒暟澐飾演，還因為可愛外貌跟髮型一度被認為是女生，不過他也曬出與柯震東照面澄清是男生。事實上，鄒暟澐早在去年就於金鐘獎亮相，還在台上感謝犧牲自己時間、陪小朋友演戲的爸爸媽媽，說媽媽原本也有大好人生，真實發言引發爆笑。《乩身》播出後，劇中白色小鬼一角的可愛模樣引發眾人關注。原來他是童星鄒暟澐，早在去年的金鐘獎，就以兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》，獲得節目創新獎。鄒暟澐跟劇組人員及演員們上台說獲獎感言時，向願意犧牲時間、陪小朋友演戲的爸爸媽媽們道謝，「我媽媽原本也有自己的大好人生啊，辛苦你們了」，超真實可愛的發言，讓眾人笑翻。鄒暟澐也在影集上線後，透過媽媽於社群發文，表示該劇是自己演的第一部影集，雖然要花4到5個小時化妝，但還是覺得拍攝過程很有趣。由於他的可愛外貌，加上劇中的髮型，讓許多人誤會是女生，鄒暟澐也在Threads曬出與柯震東在殺青拍的照片，澄清自己性別，「白髮小鬼是男生啦，這樣看是不是比較清楚？」。影集《乩身》劇情講述韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏 飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威 飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件，背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。六梵暗中操控邪派教主陳七殺，更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌 飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。《乩身》已於4月2日於Netflix全球獨家上線。