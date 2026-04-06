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「躺平」竟成口號！林月琴：無力的自嘲

國民黨近日來透過影片宣傳「和平我們才能安心躺平，來享受一切」，為主席鄭麗文赴中參加「鄭習會」鋪路；對此，媒體人陳揮文今（6）日開轟，國民黨實在是蠢爆了，完全看不懂到底在幹嘛。陳揮文在直播中表示，看過國民黨這支影片的人，都會想問「到底在幹什麼」，不是很能夠理解國民黨這支影片想要表達的是什麼，「我覺得在鄭習會之前，他個人已經看了兩次，國民黨推這個影片，實在是『蠢爆了』，沒有辦法，蠻國民黨的一個影片」。陳揮文質疑，他完全看不出來國民黨花錢做這支影片，目的、動機，和平很重要這件事，還需要國民黨來講？實在不懂國民黨在論述些什麼。民進黨立委林月琴今（6日）表示，「躺平」不是輕鬆過日子的浪漫想像。BBC對中國青年「躺平」現象的報導指出，所謂躺平，是一些年輕人面對長工時、高壓競爭、職業倦怠、房價負擔與向上流動困難後，對未來失去效能感；不是年輕人不想努力，而是當一個社會讓青年越來越不相信，努力能換來希望，最後只能被迫一項一項放棄愛情、婚姻、生育、購屋，甚至對未來的期待最後選擇從無窮無盡的拚搏中抽離。這不是理想生活，而是失望之後的自嘲。所以，一個真正有前途的國家，絕對不是把「躺平」包裝成口號。林月琴直言，國民黨最近把「躺平」當成政治訴求，鄭麗文如果有見到習近平，或許正好可以請益交流，中國的獨裁是怎麼讓中國青年世代，把「躺平」變成最無力的自嘲。