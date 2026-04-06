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台鋼雄鷹今（6）日在高雄澄清湖主場迎戰統一獅，台鋼看板球星「大王」王柏融再度展現強大長打實力！首局面對獅隊先發投手胡智為，王柏融在1好0壞時精準鎖定失投球，大棒一揮擊出右外野方向兩分打點全壘打。之後他在第3局維持火燙手感，再度開轟，個人單場「雙響砲」、累計5分打點，距離生涯「百轟」壯舉僅剩最後2支的里程碑（M2）。台鋼雄鷹今日開賽便展現猛烈攻勢，開路先鋒曾子祐與洋砲魔鷹（Steven Moya）接連敲出二壘安打先拔頭籌。隨後王柏融在壘上有人時登場，面對胡智為毫不手軟，一記清脆的擊球聲響徹澄清湖球場，這發兩分砲幫助台鋼在首局就取得3：0的領先，點燃全場球迷沸騰情緒。地3局王柏融再度出擊，王博玄敲安上壘，魔鷹選到保送，王柏融再度將球掃出牆外，這是是一發3分砲，個人本場已經累計5打點，也將百轟魔術數字刷新到M2。王柏融開季至今手感維持高檔，不少專業球迷與網友觀察到，王柏融回歸中職後的打擊形態有了明顯轉變。在愛爾達體育台的直播留言區中，球迷紛紛點出：「最近揮棒姿勢不再是日本時期那種『勾來勾去』的感覺了」、「射牆好幾天，大王終於出去了！」、「現在的王柏融很有信心，眼神變了」、「被2016年的自己附身」。事實上，王柏融在此前對陣樂天桃猿的比賽中就曾敲出關鍵逆轉安打。他賽後透露，目前最主要的是心理調整，「心理會影響生理狀態，現在就是開心打球、開心面對每一個打席。」這種放鬆的心態顯然轉化為場上的長打產出，讓「世界大王」的威懾力再度回歸。台鋼總教練在3月31日受訪時曾讚許王柏融的表現是球隊的MVP，並認為他的安打與全壘打能有效帶動年輕球員的士氣，緩解團隊低迷的壓力。王柏融對此則謙虛表示，能夠每天穩定出賽才是最重要的，並希望藉由自己的表現，讓學弟們能更有自信地「放手大膽去做」。