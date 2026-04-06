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國民黨為主席鄭麗文明（7）日赴中參加「鄭習會」鋪路，在昨（5）日發布「和平我們才能安心躺平，來享受一切」宣傳影片，引發熱議，宣傳片發佈日正是蔣中正逝世51週年，政治工作者周軒今（6）日分析，蔣中正過去主張是反共，國民黨選在這一天就是在告訴習近平，國民黨已經不信蔣中正那套了，「反共」已經隨著蔣中正過世帶進墳墓裡；他也提醒鄭麗文，這次去中國簽字要三思，不然最重要關五年。周軒在臉書表示，國民黨在4月5日發布影片表示，「有和平，才能躺平」，引起大家訕笑，「但千萬不要笑，這很恐怖的，不是開玩笑的」，4月5日在中華民國政府的節日中叫做「民族掃墓節」，可過去對國民黨而言，這一天叫做「先總統蔣公逝世紀念日」，因為蔣中正就是在1975年4月5日過世的。周軒指出，蔣中正過去的主張是反共，而國民黨選在蔣中正過世這一天，說台灣人「和平，才能躺平」，這本質上是在告訴習近平，國民黨已經不信蔣中正那套了，「反共」已經隨著蔣中正過世帶進墳墓裡，國民黨現在要「和平」。周軒認為，「和平」的實現，接到鄭麗文就任黨主席之後一直在講的「兩岸和平框架」，2026年3月24日，鄭麗文出席工商建研會的活動時表示，「國民黨將發揮積極的關鍵作用，向國際證明兩岸和平的可行性，只要建立在制度化的和平框架與互信基礎上，北京也會釋出相對應的善意。」周軒指出，2026年3月3日，鄭麗文投書國際期刊「外交事務」表示，「台灣的民主制度與人權價值不可妥協，但維持和平不能僅依賴軍事嚇阻，更需要理性、可持續的兩岸機制」，這兩段合起來，敘事上就變成，「台灣跟中國間只要建立『制度化』的『和平框架』，台灣不需要全靠提升國防，也可以達成兩岸和平」。周軒續指，換句話說，國民黨認為跟中國弄出一套「制度化」的「和平框架」後，軍購特別預算也不用了，因為兩岸就和平了，國民黨的「和平，才能躺平」，真正包藏的企圖，昭然若揭了，真正的意思是，台灣只要能「躺平」，兩岸就能「和平」。周軒直言，「很恐怖吧」，這樣的結果，也是習近平要的，因為，下個月習近平跟美國總統川普見面的時候，在這個月跟國民黨弄出一套「和平框架」的成果，就可以放上談判桌了。周軒開轟，國民黨不僅把自己兌換成賭場的籌碼放在習近平口袋裡，還想凹台灣人跟他一起「躺平」，一起當習近平的籌碼，有夠壞，簡直壞透了。周軒提醒，兩岸人民關係條例第5-1條規定，「臺灣地區人民、法人、團體或其他機構，除依本條例規定，經行政院大陸委員會或各該主管機關授權，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關 (構) 簽署涉及臺灣地區公權力或政治議題之協議。」違者，最重要關五年的，希望鄭麗文這次去中國，「三思而後行，如果要妳簽字的時候，記得看清楚內容是什麼」。