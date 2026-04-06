台鋼雄鷹今（6）日迎來2026年賽季的澄清湖主場開幕戰，現場湧入超過1.6萬名球迷，打破隊史主場首戰進場人數紀錄。在全場沸騰的加油聲中，「台鋼大王」王柏融展現旅日歸國後的巔峰身手，單場揮出雙響砲、包辦5分打點，帶領雄鷹在高標進攻下重創統一獅。這不僅是王柏融回台加盟雄鷹後的首次雙響砲，更讓他的生涯全壘打數來到98支，距離「百轟俱樂部」僅剩最後2步之遙（M2）。
一局下兵兵乓乓！大王首轟引爆主場首戰
比賽一開局，台鋼雄鷹就展現強大進攻慾望。1局下，開路先鋒曾子祐率先擊出二壘安打帶動氣勢，2出局後，洋砲魔鷹（Steven Moya）補上適時二壘安打先馳得點。緊接著輪到四棒王柏融，他瞄準統一獅先發投手胡智爲的一顆失投球，一棒掃出右外野看台，這記兩分砲是王柏融本季首轟，也是生涯第97轟，幫助台鋼首局就取得 3：0 領先。
相隔2885天的感動！單場雙響重現「大王」本色
王柏融的火熱手感並未停歇，3局下2出局一、三壘有人時，他再次對決胡智爲，第一球就積極出棒，小白球再度飛過右外野全壘打牆。這是王柏融生涯第98轟，也是他自2018年5月13日（桃猿時期）以來，相隔7年、2885天再度單場雙響砲。
現場球迷情緒激昂，台鋼球團去年就在外野設立的「大王百轟倒數看板」也隨即更新為M2。值得一提的是，王柏融這一轟力道驚人，甚至傳出擊中外野觀眾席球迷的插曲，所幸醫護人員隨即到場處理，也顯見大王驚人的擊球威力。
主場開幕戰傳統：年年都有英雄誕生
今年是台鋼雄鷹進軍一軍的第3年，球隊似乎擁有「主場開幕戰必定有人當英雄」的傳統。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽一開局，台鋼雄鷹就展現強大進攻慾望。1局下，開路先鋒曾子祐率先擊出二壘安打帶動氣勢，2出局後，洋砲魔鷹（Steven Moya）補上適時二壘安打先馳得點。緊接著輪到四棒王柏融，他瞄準統一獅先發投手胡智爲的一顆失投球，一棒掃出右外野看台，這記兩分砲是王柏融本季首轟，也是生涯第97轟，幫助台鋼首局就取得 3：0 領先。
相隔2885天的感動！單場雙響重現「大王」本色
王柏融的火熱手感並未停歇，3局下2出局一、三壘有人時，他再次對決胡智爲，第一球就積極出棒，小白球再度飛過右外野全壘打牆。這是王柏融生涯第98轟，也是他自2018年5月13日（桃猿時期）以來，相隔7年、2885天再度單場雙響砲。
現場球迷情緒激昂，台鋼球團去年就在外野設立的「大王百轟倒數看板」也隨即更新為M2。值得一提的是，王柏融這一轟力道驚人，甚至傳出擊中外野觀眾席球迷的插曲，所幸醫護人員隨即到場處理，也顯見大王驚人的擊球威力。
主場開幕戰傳統：年年都有英雄誕生
今年是台鋼雄鷹進軍一軍的第3年，球隊似乎擁有「主場開幕戰必定有人當英雄」的傳統。
- 2024年： 魔鷹單場雙響砲助隊奪首勝。
- 2025年： 張肇元擊出再見安打獲選 MVP。
- 2026年： 由王柏融接棒，用雙響砲宣告大王時代回歸。