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2024年： 魔鷹單場雙響砲助隊奪首勝。





魔鷹單場雙響砲助隊奪首勝。 2025年： 張肇元擊出再見安打獲選 MVP。





張肇元擊出再見安打獲選 MVP。 2026年： 由王柏融接棒，用雙響砲宣告大王時代回歸。





台鋼雄鷹今（6）日迎來2026年賽季的澄清湖主場開幕戰，現場湧入超過1.6萬名球迷，打破隊史主場首戰進場人數紀錄。在全場沸騰的加油聲中，「台鋼大王」王柏融展現旅日歸國後的巔峰身手，單場揮出雙響砲、包辦5分打點，帶領雄鷹在高標進攻下重創統一獅。這不僅是王柏融回台加盟雄鷹後的首次雙響砲，更讓他的生涯全壘打數來到，距離「百轟俱樂部」僅剩最後比賽一開局，台鋼雄鷹就展現強大進攻慾望。1局下，開路先鋒曾子祐率先擊出二壘安打帶動氣勢，2出局後，洋砲魔鷹（Steven Moya）補上適時二壘安打先馳得點。緊接著輪到四棒王柏融，他瞄準統一獅先發投手胡智爲的一顆失投球，一棒掃出右外野看台，這記兩分砲是王柏融本季首轟，也是生涯第97轟，幫助台鋼首局就取得 3：0 領先。王柏融的火熱手感並未停歇，3局下2出局一、三壘有人時，他再次對決胡智爲，第一球就積極出棒，小白球再度飛過右外野全壘打牆。這是王柏融生涯第98轟，也是他自2018年5月13日（桃猿時期）以來，現場球迷情緒激昂，台鋼球團去年就在外野設立的「大王百轟倒數看板」也隨即更新為。值得一提的是，王柏融這一轟力道驚人，甚至傳出擊中外野觀眾席球迷的插曲，所幸醫護人員隨即到場處理，也顯見大王驚人的擊球威力。今年是台鋼雄鷹進軍一軍的第3年，球隊似乎擁有「主場開幕戰必定有人當英雄」的傳統。目前台鋼雄鷹在主場開幕戰首開紀錄，展現出不同以往的強悍球風。隨著王柏融狀態回升，全台球迷都在關注，這位昔日中職最強打者能否在本週系列賽就順利達成生涯百轟的偉大里程碑。