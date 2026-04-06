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民進黨持續備戰九合一選舉，而在台北市長人選方面，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。對此，前立委郭正亮認為，如果沈出來選台北市長，說明民進黨選對會脫離現實、只會聽深綠起鬨，民進黨籍台北市議員們「估計就完蛋了」。民進黨傳出有意由立委沈伯洋出馬角逐台北市長，沈伯洋日前也鬆口透露，若黨內選對會來徵詢，他一定全力配合。針對沈伯洋可能代表綠營出戰北市一事，郭正亮今（6）日政論節目《大新聞大爆卦》中分析，目前還沒看到民進黨市議員們樂見沈伯洋參選的跡象，他們的第一人選是鄭麗君，第二是民進黨立委王世堅。郭正亮指出，民進黨市議員們知曉，誰的實力比自身強，會希望有機會爭取到其他族群的鄭麗君參選，而相較之下，沈伯洋只能拿到部分綠營的票，如果沈真的出來選，說明民進黨選對會脫離現實、只會聽深綠起鬨，民進黨籍台北市議員們「估計就完蛋了」。