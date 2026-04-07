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▲曾沛慈在《浪姐7》首戰獻唱〈一個人想著一個人〉獲得好評。（圖／微博@曾沛慈）

女星曾沛慈參加陸綜《乘風2026》（浪姐7）後，引來超高話題，不只在事前的官方投票斷層領先，就連首戰舞台獻唱〈一個人想著一個人〉也備受好評。然而，有部分不認識的網友也對曾沛慈感到好奇，還有一名中國網友發問「曾沛慈在台灣是什麼咖位？」火速引發討論。但竟有人拿出她在2013年拍攝《終極一班3》中，出演角色雷婷KO.3的超狂戰力，表示「大概是前3名的存在」，無厘頭發言直接讓大家笑翻。曾沛慈在《浪姐7》的高人氣，引來許多原本對她不熟的網友也開始好奇，有一名中國網友在Threads發問：「曾沛慈在台灣是什麼咖位啊？誰能給我類比一下」。雖然很多人正經拿出她北一女學歷、代表曲、代表影視作品，為這位網友解答，但也有不少人大歪樓。一名網友直接翻出過往曾沛慈在《終極一班3》的劇照，上面寫著角色名「雷婷」，還有她的攻擊、防禦、速度、體力，以及戰力指數9000，還有當時大家非常熟悉的KO榜中的KO.3。而照片中的曾沛慈，不同於現在的成熟，而是穿著黑白服裝、整個瀏海旁分的皺眉怒瞪鏡頭，直接把中二氣息拉好拉滿。而這位網友放了圖後，簡單介紹一句「大概是這樣，前3名的存在」，突然的回憶殺瞬間讓大家笑翻，直呼他實在太有才。曾沛慈在《浪姐7》官方日前舉辦「姐姐夯爆了」網路投票，原以34萬4500票斷層領先，與第二名徐夢潔的10萬7050票，相差約24萬票。但於3日播出時，節目採取微博人氣排名出場，第一名是內蒙古的烏蘭圖雅，而在日前網路投票奪下第一的曾沛慈，則直接掉出前10名，變成第11名，讓部分網友質疑有黑幕。而在首戰中，曾沛慈獻唱代表作〈一個人想著一個人〉，一開口就驚艷全場，全程0修音展現超強歌唱實力，就連中國網友都讚嘆：「台灣人太會唱」，還有人直呼：「冠軍來了」。然而，曾沛慈演出到最後彈奏鋼琴時，鋼琴突然沒聲音，讓不少網友錯愕，在直播聊天室表示：「剛是怎麼回事？」、「鋼琴沒聲音」、「這是被做局還是本來就這樣」。針對演出意外，製作單位目前未有相關回應。