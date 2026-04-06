Google Chrome瀏覽器的使用者注意了！谷歌官方在3月31日發布安全性更新公告，將推出Windows/Mac等電腦版瀏覽器的更新，其中有包含被實際運用的程式漏洞「CVE-2026-5281」之修復，因此官方也建議立即更新瀏覽器，提升資安保護力！
Chrome程式漏洞被利用！官方祭更新防範
Google官方在3月31日發布公告，已針對 Windows/Mac 版更新了146.0.7680.177/178版本，預計在未來幾天或幾週內陸續推出，使用者必須重新啟動Chrome才能應用這個關鍵更新。
Google 同時也證實，已知 CVE-2026-5281 的漏洞利用程式已存在於現實中。這個漏洞涉及記憶體問題，可能導致瀏覽器或系統崩潰，進而使裝置暴露於惡意軟體和數據竊盜的風險中。
Google官方表示，使用者如果看到「重新啟動Chrome」的提示，建議立即關閉更新，避免錯過重要的安全更新。
Google強調，重啟之後不僅能保護使用者的數據，還能確保他們的瀏覽體驗不受影響，且使用者的已開啟標籤和視窗會自動恢復，不用擔心使用體驗上會受到影響。
如何檢查Chrome是否是最新版本？簡易檢查步驟一次看
事實上，要保護網路瀏覽資訊安全的最佳方式，就是一直讓瀏覽器保持在最新版本，而要如何知道現在使用的瀏覽器是否為最新版本呢？除了Google官方推播的重要通知之外，其實也能自主檢查。
在Windows／Mac電腦版Chrome中，點選左上角的三個點，找到齒輪圖示的「設定」。進入後滑到最下方的「關於 Chrome」選項，點入後即可開始自動更新。
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Google官方在3月31日發布公告，已針對 Windows/Mac 版更新了146.0.7680.177/178版本，預計在未來幾天或幾週內陸續推出，使用者必須重新啟動Chrome才能應用這個關鍵更新。
Google 同時也證實，已知 CVE-2026-5281 的漏洞利用程式已存在於現實中。這個漏洞涉及記憶體問題，可能導致瀏覽器或系統崩潰，進而使裝置暴露於惡意軟體和數據竊盜的風險中。
Google官方表示，使用者如果看到「重新啟動Chrome」的提示，建議立即關閉更新，避免錯過重要的安全更新。
如何檢查Chrome是否是最新版本？簡易檢查步驟一次看
事實上，要保護網路瀏覽資訊安全的最佳方式，就是一直讓瀏覽器保持在最新版本，而要如何知道現在使用的瀏覽器是否為最新版本呢？除了Google官方推播的重要通知之外，其實也能自主檢查。