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▲該名女球迷遭球直擊後，痛苦地用毛巾摀住臉部，且手上與毛巾上疑似沾有血跡，顯見撞擊力道之大。（圖／翻攝自台鋼雄鷹臉書影片）

（更新18：30．，台鋼提供協助）台鋼雄鷹主場開幕戰今（6）日火力四射，看板球星「大王」王柏融手感發燙，單場雙響砲狂灌5分打點，將個人中職生涯全壘打數推進至98轟。然而，這場煙火秀卻發生了一段驚悚插曲，王柏融擊出的第二發全壘打球，意外直擊右外野看台上一名女球迷的臉部，現場疑似濺血，球團工作人員已緊急介入處理。台鋼球團隨後發表聲明表示，在澄清湖球場遭全壘打球擊中的外野球迷，已經由球團人員陪同緊急送醫，球團將提供相關醫療協助，並負擔所有醫療費用及保險理賠事宜，後續也將持續關心球迷恢復狀況。這起意外發生在三局下半，王柏融大棒一揮，將球掃向右外野大牆外。然而，這發強勁的三分砲卻疑似直接擊中右外野看台上一名身穿台鋼白色球衣的女球迷臉部。根據社群平台上流傳的現場影片顯示，該名女球迷遭球直擊後，痛苦地用毛巾摀住臉部，且手上與毛巾上疑似沾有血跡，顯見撞擊力道之大。一旁的男性球迷見狀立刻上前關心並協助施壓止血，中華職棒現場工作人員也迅速趕抵看台，透過對講機緊急回報狀況並協助後續的醫療處置。撇除場外的意外插曲，王柏融今日的打擊表現堪稱無懈可擊。他在一局下半就率先轟出兩分砲（本季首轟），三局下半又再度炸裂三分砲。前兩個打席皆把球送出全壘打牆外，一人包辦了5分打點，展現「台鋼大王」的絕對主宰力。憑藉今日的瘋狂表現，王柏融的中職生涯全壘打總數正式來到98支，距離極具歷史意義的「生涯百轟」里程碑僅剩下最後2支的差距（M2）。球迷們在驚嘆大王長打火力全面復甦的同時，也紛紛為受傷的女球迷祈福，期盼她平安無事、早日康復。