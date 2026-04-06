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▲方媛曬出三女兒近照，高顏值掀起網友關注。（圖／翻攝自微博）

60歲的香港天王郭富城2017年與小22歲的方媛結婚，去年10月正式迎來第三胎小公主，一家五口生活幸福美滿，近日方媛在社群曬出跟寶寶的居家日常照，首度公開三女兒的側臉照，只見寶寶不僅擁有烏黑濃密的頭髮、白皙肌膚，還有超高聳鼻樑，超狂顏值被網友狂讚遺傳爸媽優良基因。方媛於本月4日透過小紅書分享日常「帶娃」短片與自拍照，畫面中她懷裡抱著穿著粉色連身衣的小女兒郭詠心，母女同框畫面相當溫馨，她不時親親寶寶、臉貼臉互動，滿滿母愛溢出螢幕，而這也是三女兒出生後，首次側臉照被曝光，因此影片一上線立刻掀起熱烈討論。從曝光畫面來看，年僅5個月大的三女兒雖然還只是小寶寶，但已經她有著一頭烏黑濃密的頭髮、白皙透亮的肌膚，圓潤可愛的側臉搭配深邃輪廓，尤其高挺鼻樑最吸睛，讓不少網友驚呼「這麼小就看得出來是高顏值」、「這鼻子太絕了」、「根本就是爸爸郭富城的縮小版」。事實上，郭富城與方媛自2017年結婚後，感情一直相當穩定，婚後陸續迎來三位寶貝女兒，夫妻倆在2025年10月迎來第三胎小公主，郭富城當時也曾開心宣布家中再添新成員，之後他在受訪時更公開小女兒英文名為Cheryl、中文名為郭詠心，滿滿父愛藏不住，如今方媛首度曬出近照，也讓外界終於一窺這位「天王小公主」的真實模樣。