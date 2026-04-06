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國民黨近日來透過影片宣傳「和平我們才能安心躺平，來享受一切」，為主席鄭麗文赴中參加「鄭習會」鋪路，立委吳思瑤今（6）日表示，在中國躺平就是耍廢的同義詞，躺平不可能換到和平，耍廢國民黨倒是很會，只要台灣還有民主，中國就不可能放棄武力，難道台灣人願意放棄民主，去換取假面的和平，「正告國民黨，你們儘管選擇耍廢，但台灣人絕不躺平！」吳思瑤表示，國民黨最新廣告訴求「躺平＝和平」，十足地獄梗，這可以視為年底選舉國民黨的第一支宣傳廣告了，刻意安排在鄭習會上路前上片，一兼二顧，為鄭麗文路線造勢。長期以來，國民黨一路操作、唱衰民進黨選舉只會「抗中保台」，事實上，選舉大打中國牌的，正是國民黨自己，只是沒想到今年這張牌打得這麼心急，這麼毫不遮掩。吳思瑤表示，來複習一下，今年2月中共「2026對台工作會議」的四大核心工作之一，就是正式成立「因應台灣地方選舉工作專組，結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」。吳思瑤說，中共不演了，大剌剌預告年底台灣九合一選舉，中國絕不缺席。恰恰好鄭麗文也一再強調「習鄭會是選舉大利多」，可以交相驗證「大打中國牌」，利用國民黨的迷信，中共就更勢在必行。吳思瑤提到，所以鄭習會就是中共介選的一個橋段，鄭麗文只是眼前最廉價的那顆棋子。只要台灣還有民主，中國就不可能放棄武力。難道台灣人願意放棄民主，去換取假面的和平，「正告國民黨，你們儘管選擇耍廢，但台灣人絕不躺平！」