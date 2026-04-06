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中華職棒中信兄弟昨（5）日不敵統一7-ELEVEn獅，吞下開季第5敗，8局下結束時，場邊發生小插曲，兄弟洋投勝騎士（Mario Sanchez）以為比賽已經結束，自行走上球場，隨後才驚覺自己出糗，趕緊跑回休息室。勝騎士今（6）日賽前受訪時坦言這是不應該犯的錯，「我以為當時是第9局了，因為他們在第8局就派出了終結者，下次不會再發生了。」兄弟前役遭到獅隊逆轉，以4：9吞下開季第5敗，不過在第8局結束時，場邊出現小插曲，兄弟在8局下兩出局後王威晨、江坤宇連續敲安，詹子賢敲出二壘平飛球出局，兄弟留下殘壘，準備攻守交替，此時勝騎士卻獨自一人走上場，直到靠近邊線，才驚覺比賽還沒結束，趕快用衝的回休息室。勝騎士這尷尬的畫面也馬上在網路上傳開，成為「名場面」。勝騎士今日結束賽前訓練，走回休息室接受媒體採訪時說，「我有猜到會問這個。」勝騎士坦言，昨天發生這種糗事很尷尬，「這是一個不該犯的錯誤。」勝騎士還原當時的情況，「我以為當時是第9局了，因為他們在第8局就派出了終結者。」勝騎士說，高塩登板時，讓他直覺以為已經是第9局。他也不諱言，有在網路上看到出糗的影片，「當然有看過，怎麼可能沒看到。下次不會再發生了。」勝騎士明日將登板交手悍將，前役對味全龍先發6局失1分，繳出1場優質先發，他希望可以繼續維持狀態，替球隊拿下更多勝利。勝騎士直言，目前不會專注於球速，「我更在意的是投球的品質，希望每一顆球都能精準投到想要的位置，球速的部分，我相信隨著時間和比賽的累積，自然會慢慢提升。」兄弟開季敗多勝少，目前單獨在聯盟墊底，勝騎士說，有感受到重任，但不僅限於場上，「每一場比賽都很重要，不只是我先發的那場，就算我沒上場，在場邊加油也是一樣。」勝騎士直言，棒球是團體運動，「我的壓力跟責任感從踏進休息室就開始了，直到站上投手丘，我們是為了整隊的勝利而戰，而不只是為了個人的勝投。」